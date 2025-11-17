किसान के बेटे ने किया कमाल, खड़ी कर दी ₹1,000,000,000,000 की कंपनी, जानिए ललित केशरे की सफलता की पूरी कहानी

Groww CEO Lalit Keshre Net Worth : तू शाहीं है परवाज है काम तेरा तिरे सामने आसमां और भी हैं.....अल्लामा इकबाल की ये लाइन बिलियनेयर क्लब में शामिल हुए ललित केशरे पर बिलकुल सटीक बैठती हैं. ऑनलाइन इनवेस्‍टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो (Groww) के को-फाउंडर और CEO ललित केशरे ने कमाल कर दिया है. Groww के शेयर प्राइस में जोरदार उछाल ने इसे टेक-ड्रिवन निवेश प्लेटफॉर्म के लिए अब तक के सबसे सफल लिस्टिंग में से एक बना दिया है. डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के आईपीओ शेयरों में 78% की भारी ग्रोथ ने न केवल निवेशकों को खुश किया है, बल्कि दलाल स्ट्रीट पर एक नया अरबपति भी पैदा किया है.

ललित केशरे की ये कहानी साबित करती है कि छोटे गांव से आने वाला एक साधारण युवक मेहनत के दम पर अरबपति बन सकता है और ये भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में अवसरों को दर्शाता है.

कौन हैं ललित केशरे?

Add Zee News as a Preferred Source

साधारण किसान परिवार से आने वाले ललित केशरे के पिता पेशे से किसान थे. ललित केशरे का जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव लेपा में हुआ और उनका पालन-पोषण उनके दादा-दादी ने किया. उन्होंने शुरूआती दौर में खरगोन में पढ़ाई की, उसके वो IIT बॉम्बे पहुंचे। IIT बॉम्बे से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर और मास्टर डिग्री पूरी की है. ललित ने अपने करियर की शुरुआत Flipkart में प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में की थी, जहां उन्होंने कंपनी के मार्केटप्लेस डिविजन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. इस अनुभव ने उन्हें यूजर-फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की समझ दी.

Groww की शुरुआत

Groww की शुरुआत 2016 में ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल और नीरज सिंह ने की थी. पहले ये प्लेटफॉर्म केवल म्यूचुअल फंड्स से जुड़ा था. लेकिन बाद में Groww ने स्टॉक्स, F&O, अमेरिकी शेयर और अन्य निवेश प्रोडक्ट्स तक विस्तार किया. इसके सरल इंटरफेस और निवेश को आसान बनाने वाले टूल्स के कारण Groww ने लाखों नए निवेशकों को आकर्षित किया.