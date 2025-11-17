Advertisement
Groww की जबरदस्त ग्रोथ, लिस्टिंग के एक हफ्ते के भीतर ही मार्केटकैप ₹1 लाख करोड़ के पार

 डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के आईपीओ शेयरों में 78% की भारी ग्रोथ ने न केवल निवेशकों को खुश किया है, बल्कि दलाल स्ट्रीट पर एक नया अरबपति भी पैदा किया है.

Groww की जबरदस्त ग्रोथ, लिस्टिंग के एक हफ्ते के भीतर ही मार्केटकैप ₹1 लाख करोड़ के पार

Groww Mcap : ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म Groww की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स (Billionbrains Garage Ventures) के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है. आज यानी 17 नवंबर को इस शेयर में 17 फीसदी से अधिक की तेजी आयी है. इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है. इस समय इसका मार्केट कैप 1,07,895.95  करोड़ रुपये हो गया है. ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड ने लिस्टिंग के एक हफ्ते के भीतर ही 1 लाख करोड़ रुपये का मार्केट कैप पार कर लिया है. 12 नवंबर को डी-स्ट्रीट पर अपनी शुरुआत के बाद कंपनी का मार्केट कैप सोमवार को बंद होने पर 1,07,895.95 रुपये पर पहुंच गया है. 

NSE पर 112 रुपये/शेयर पर लिस्ट हुई थी Groww 

Groww ने पिछले बुधवार को शेयर बाजार में कदम रखा था और NSE पर 112 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुई थी. ये 100 रुपये के इश्यू प्राइस से 12 प्रतिशत ज्यादा था.

को-फाउंडर अरबपति क्लब में हुए शामिल

Groww के को-फाउंडर और सीईओ ललित केशरे अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं. केशरे के पास वर्तमान में कंपनी के 55.91 करोड़ शेयर हैं यानी ग्रो में उनकी 9.06 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शेयर की कीमत रिकॉर्ड 169 रुपये प्रति शेयर पर पहुंचने के साथ, उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू 9448 करोड़ रुपये हो गई है. डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म ग्रो की मूल कंपनी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स के आईपीओ शेयरों में 78% की भारी ग्रोथ ने न केवल निवेशकों को खुश किया है, बल्कि दलाल स्ट्रीट पर एक नया अरबपति भी पैदा किया है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

