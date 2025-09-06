GST 2.0 का फाइनल गेम! क्या अब और नहीं बदलेगा टैक्स सिस्टम? निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान
Hindi Newsबिजनेस

GST 2.0 का फाइनल गेम! क्या अब और नहीं बदलेगा टैक्स सिस्टम? निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान

22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली यह नई व्यवस्था चार टैक्स स्लैब को सिर्फ दो 5% और 18% में सिमटने जा रही है, वहीं लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% की खास दर भी तय की गई है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:36 AM IST
GST 2.0 का फाइनल गेम! क्या अब और नहीं बदलेगा टैक्स सिस्टम? निर्मला सीतारमण ने किया बड़ा ऐलान

जीएसटी में बदलाव के बाद जहां कई डेली यूज की चीजें सस्ती होने पर देशवासियों में खुशी है. 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली यह नई व्यवस्था चार टैक्स स्लैब को सिर्फ दो 5% और 18% में सिमटने जा रही है, वहीं लग्जरी और सिन गुड्स के लिए 40% की खास दर भी तय की गई है. तो इसी के साथ क्या यह बदलाव टैक्स सिस्टम की अंतिम कड़ी होगी या भविष्य में और सरप्राइज की उम्मीद रखनी चाहिए? भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि टैक्स सुधारों के बड़े अध्याय अब लगभग पूरे हो चुके हैं.

निर्मला सीतारमण का कहना है कि GST 2.0 यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नए ढांचे के लागू होने के साथ ही बड़े टिकट टैक्स रिफॉर्म्स पूरे हो गए हैं. आठ महीने के भीतर सरकार ने नया इनकम टैक्स कोड पास कराया, बजट में 12 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स रिलीफ दिया और अब बड़े लेवल पर जीएसटी में सुधार कर दिया है. 

जीएसटी 2.0 क्यों है खास?
वित्त मंत्री के मुताबिक, GST 2.0 सिर्फ टैक्स दरों को घटाने या बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि यह आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है. चाहे रसोई का सामान हो, घर-गृहस्थी की जरूरतें हों, वाहन हों या सेवाएं हर चीज पर GST लागू होता है. यही वजह है कि टैक्स दरों में बदलाव का असर सीधे तौर पर 140 करोड़ लोगों पर पड़ता है. सीतारमण का मानना है कि यह सुधार न सिर्फ खपत को बढ़ाएगा बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों और ग्रोथ पर भी पॉजिटिव असर डालेगा. उन्होंने कहा कि दरों में कटौती का सीधा असर त्योहारों और शादी के सीजन में देखने को मिलेगा, जब खरीदारी अपने चरम पर होती है.

राजस्व पर असर क्या होगा?
राजस्व सचिव ने अनुमान जताया था कि GST दरों में कटौती से लगभग ₹48,000 करोड़ का असर पड़ेगा. हालांकि वित्त मंत्री का कहना है कि यह आंकड़ा बीते वित्त वर्ष के डेटा पर आधारित है. असल प्रभाव तभी सामने आएगा जब लोग बड़ी संख्या में बाजार में लौटेंगे. उन्होंने कहा कि जैसे कोविड के बाद रिवेंज बायिंग हुई थी, वैसे ही अगर टैक्स कटौती के बाद लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने निकलते हैं तो यह आंकड़े बदल सकते हैं.

अमेरिका टैरिफ संकट और भारत की तैयारी
अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है. वित्त मंत्री ने कहा कि यह बताना मुश्किल है कि यह टैरिफ कितने दिन तक रहेगा या समझौता होगा या नहीं. हालांकि उन्होंने साफ किया कि प्रभावित सेक्टरों के लिए सरकार विशेष पैकेज पर काम कर रही है और जल्द ही राहत की घोषणा हो सकती है. खासकर टेक्सटाइल और अन्य निर्यात आधारित उद्योग इस पैकेज से लाभान्वित हो सकते हैं.

गरीब और किसानों पर फोकस
वित्त मंत्री ने बताया कि GST दरों में बदलाव का सबसे अहम मार्गदर्शन सिद्धांत गरीब, मीडियम क्लास और किसानों को राहत देना रहा है. डेली यूज की चीजें, प्रोटीन रिच फूड, किसानों से जुड़ी चीजों और MSME सेक्टर के लिए आवश्यक उत्पादों पर करों को कम किया गया है.

जीएसटी काउंसिल की भूमिका
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल हमेशा आम सहमति से फैसले लेती आई है. इस बार भी राज्यों ने अपनी चिंताओं को मजबूती से रखा, लेकिन अंत में सभी एकजुट होकर सहमत हुए. उन्होंने कहा कि यह जीएसटी काउंसिल की खासियत है कि बहस चाहे कितनी भी तीखी हो, अंत में माहौल हमेशा सौहार्दपूर्ण रहता है.

निवेश और रुपये पर सवाल
वित्त मंत्री ने पूंजी निकासी और रुपये की कमजोरी पर कहा कि यह सिर्फ डॉलर के मुकाबले है और वैश्विक स्थिति को देखते हुए चिंता की कोई खास वजह नहीं है. भारत की निवेश आकर्षण क्षमता पहले से बेहतर हुई है और सरकार सुधारों के एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी.

;