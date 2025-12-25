Advertisement
GST Reform: शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) के सितंबर से नवंबर के दौरान जीएसटी संग्रह 2024-25 की इसी अवधि में 2,46,197 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,59,202 करोड़ रुपए हो गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:25 PM IST
GST 2.0: पिछले कुछ साल में सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं. इन सुधारों के आधार पर मॉर्डन, कुशल और नागरिक-हितैषी स‍िस्‍टम का निर्माण हुआ है. इसके तहत 40,000 से ज्यादा बेकार नियम हटाए गए और 1,500 से ज्‍यादा पुराने कानूनों को निरस्त किया गया. इससे देश में काम करना आसान हुआ है. 22 सितंबर से लागू क‍िया गया जीएसटी दरों (GST) में बदलाव भी ऐसा ही एक बड़ा सुधार है, जिसका मकसद 'विकसित भारत' के विजन को साकार करना है.

दीपावली तक नए जीएसटी सुधार लाए जाएंगे

79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली तक नए जीएसटी सुधार लाए जाएंगे. इन सुधारों से रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम होगा. उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा और यह दीपावली का तोहफा होगा. वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी 2.0 का असर अब दिखने लगा है. लोगों की खरीदारी बढ़ी है, खासकर गाड़ियों जैसे क्षेत्रों में बिक्री ज्यादा हुई है और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है. इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.

नवंबर में कारों की ब‍िक्री में हुआ जबरदस्‍त इजाफा
नवंबर महीने में यात्री वाहनों की बिक्री में अच्छी बढ़त देखी गई. त्योहारों के बाद की मांग, जीएसटी दरों में कटौती और शादी के सीजन की वजह से गाड़ियों की बिक्री बढ़ी. एक रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में खुदरा बिक्री पिछले साल की तुलना में 22 प्रतिशत बढ़ी. वहीं, थोक बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 4.1 लाख यूनिट तक पहुंच गई.इसके अलावा, जीएसटी दरों में बदलाव से राज्यों की कमाई भी बढ़ी है. सितंबर से नवंबर के बीच राज्यों को मिलने वाला जीएसटी राजस्व पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा रहा.

जीएसटी कलेक्‍शन भी 13000 करोड़ बढ़ा
हाल ही में समाप्त हुए शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) के सितंबर से नवंबर के दौरान जीएसटी संग्रह 2024-25 की इसी अवधि में 2,46,197 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,59,202 करोड़ रुपए हो गया. सरकार का मानना है कि जीएसटी सुधार और व्यापार को आसान बनाने की नीतियों से लोगों की खरीदारी और बढ़ेगी. इससे आने वाले समय में जीएसटी से होने वाली कमाई भी ज्यादा होगी.

जीएसटी सुधारों के बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है और बैंक से लिए जाने वाले कर्ज में भी बढ़ोतरी हुई है. कई आंकड़े बताते हैं कि जीएसटी सुधारों के बाद देश की आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान ई-वे बिल जनरेशन में वार्षिक आधार पर 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई. वहीं अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच कुल जीएसटी संग्रह में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बताती है कि मजबूत खपत और नियमों के बेहतर अनुपालन के चलते राजस्व का मूल स्रोत स्थिर बना हुआ है. 

