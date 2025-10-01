Advertisement
इधर घटा GST स्‍लैब... उधर भर गया सरकारी खजाना, 1.89 लाख करोड़ हुआ टैक्‍स कलेक्‍शन

GST Reform: जीएसटी में बदलाव के बीच सरकार की तरफ से बुधवार को जीएसटी कलेक्‍शन के आंकड़े जारी क‍िये गए. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश का जीएसटी रेवेन्‍यू सितंबर महीने में सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये हो गया. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:15 PM IST
GST Collection in September: सरकार ने प‍िछले द‍िनों जीएसटी र‍िफॉर्म की द‍िशा में बड़ा कदम उठाया है. इस बदलाव के तहत पहले के चार जीएसटी स्‍लैब को घटाकर दो कर द‍िया गया है. नए बदलाव के बाद 22 स‍ितंबर से देशभर में जीएसटी के 5 और 18 प्रत‍िशत के दो स्‍लैब लागू हो गए हैं. इसका असर रोजमर्रा के सामान से लेकर कारों तक की कीमत पर देखा जा रहा है. जीएसटी में बदलाव के बीच सरकार की तरफ से बुधवार को जीएसटी कलेक्‍शन के आंकड़े जारी क‍िये गए. बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश का जीएसटी रेवेन्‍यू सितंबर महीने में सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये हो गया.

जीएसटी कलेक्‍शन का यह रहा आंकड़ा

जीएसटी कलेक्‍शन के आंकड़े में प‍िछले चार महीने के दौरान सबसे ज्‍यादा ग्रोथ रेट है. इसके अलावा लगातार नौ महीनों तक मंथली कलेक्‍शन 1.8 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा रहने का यह सिलसिला जारी है. अगस्त में 6.5 प्रतिशक की ग्रोथ की तुलना में यह चार महीने में सबसे तेज उछाल है. गैर-जरूरी सामान पर कंज्यूमर एक्‍सपेंस कम होने के बावजूद भी जीएसटी रेवेन्‍यू में बढ़ोतरी दर्ज की गई, क्योंकि खरीदारों ने जीएसटी रेट में कटौती की उम्मीद में खरीदारी टाल दी थी.

दूसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्‍शन 5.71 लाख करोड़
फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की दूसरी तिमाही में जीएसटी कलेक्‍शन 5.71 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है, लेकिन यह पिछली तिमाही में दर्ज 11.7 प्रतिशत की वृद्धि से कम है. बाहरी क्षेत्र के बढ़ते र‍िक्‍स के बीच घरेलू विकास को बढ़ावा देने की जरूरत को देखते हुए सरकार ने जीएसटी स‍िस्‍टम में सुधार की घोषणा की है. इससे ग्राहकों पर टैक्‍स का बोझ कम होने, खपत में इजाफा होने और टैरिफ के असर से राहत मिलने की उम्मीद है.

RBI ने देश की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाया
इसके अलावा जीएसटी र‍िफॉर्म से कंपनियों को मांग की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे वे अतिरिक्त क्षमता में निवेश बढ़ा सकेंगी. इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 30 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया. इस महीने की शुरुआत में एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने कहा था कि घरेलू मांग अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कुछ हद तक कम करेगी और अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ती रहेगी.

हाल के महीनों में मजबूत टैक्‍स कलेक्‍शन ने देश की राजकोषीय स्थिति और आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद की है, जिससे स्थिर विकास सुनिश्चित होता है. केंद्र सरकार ने अधिकांश चीजों पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो-स्लैब जीएसटी रेट लागू किये हैं. जबकि सिगरेट, तंबाकू और मीठे पेय जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40 प्रतिशत का अलग से अधिक कर लगाया गया.

