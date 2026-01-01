साल 2025 के आखिरी महीने में भरा देश का खजाना, GST की बदौलत हुई 1.74 लाख करोड़ रुपये की कमाई

Advertisement
साल 2025 के आखिरी हफ्ते में जीएसटी की बदौलत 1.74 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन  दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1,74,500 करोड़ रुपए हो गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 01, 2026, 04:28 PM IST
GST Collection: साल 2025 के आखिरी हफ्ते में जीएसटी की बदौलत 1.74 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन  दिसंबर 2025 में सालाना आधार पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर 1,74,500 करोड़ रुपए हो गया है. यह पिछले साल समान अवधि में 1,64,556 करोड़ रुपए था.  

दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 

दिसंबर 2025 में सेंट्रल जीएसटी संग्रह बढ़कर 34,289 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी संग्रह 41,368 करोड़ रुपए, आईजीएसटी संग्रह बढ़कर 98,894 करोड़ रुपए हो गया है. इसके अलावा सरकार ने दिसंबर में 28,980 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी किया गया है. इसमें सालाना आधार पर 31 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है. इससे नेट जीएसटी संग्रह 1.45 लाख करोड़ रुपए हो जाता है.  

जीएसटी कलेक्शन से कितनी कमाई  

सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से 4,551 करोड़ रुपए जुटाए, जो संपूर्ण ऋण और ब्याज देयता के निपटान तक एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में जारी है. पूरे वर्ष का संग्रह 88,385 करोड़ रुपए रहा, जबकि 2024 में यह 1.1 लाख करोड़ रुपए था.  जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जो शुरू में जून 2022 तक पांच वर्षों के लिए था, राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए उपयोग किए गए केंद्र सरकार के कोविड-काल के ऋणों की चुकौती के लिए मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था. 

नए जीएसटी ढांचे में क्षतिपूर्ति उपकर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. लग्जरी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया गया है. वित्त वर्ष 2025 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 8.6 प्रतिशत बढ़कर 16.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल समान अवधि में 15.19 लाख करोड़ रुपए पर था. इससे पहले नवंबर में जीएसटी संग्रह 1,70,276 करोड़ रुपए पर रहा था. इसमें सालाना आधार पर 0.7 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है. पिछले साल समान अवधि में यह 1,69,016 करोड़ रुपए था. वहीं, त्योहारी बिक्री के कारण अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1,95,936 करोड़ रुपए रहा था.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

