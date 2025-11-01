Advertisement
trendingNow12984416
Hindi Newsबिजनेस

GST रिफॉर्म के बाद कलेक्‍शन में आया जबरदस्‍त उछाल, 195936 करोड़ रुपये दर्ज

GST Collection: आंकड़ों में जानकारी मिलती है कि रिफंड की कटौती के बाद सरकार का शुद्ध कर संग्रह अक्टूबर में 1,69,002 करोड़ रुपए रहा, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि के 1,68,054 करोड़ रुपये से 0.6 प्रतिशत की वृद्धि है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 01, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST रिफॉर्म के बाद कलेक्‍शन में आया जबरदस्‍त उछाल, 195936 करोड़ रुपये दर्ज

GST Reform: जीएसटी 2.0 (GST 2.0) सुधार के साथ दरों को रेशनलाइज बनाने के बावजूद जीएसटी कलेक्‍शन को लेकर बढ़ोतरी दर्ज की गई. शनिवार को जारी ऑफ‍िश‍िय आंकड़ों के अनुसार बीते महीने अक्टूबर में जीएसटी कलेक्‍शन सालाना बेस पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 1,95,936 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जो कि बीते साल की समान अवधि में 1,87,346 करोड़ रुपये था. इसके अलावा, इस साल अक्टूबर लगातार 10वां महीना रहा है जब राजस्व 1.8 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ऊपर दर्ज किया गया है.

12,74,442 करोड़ रुपये दर्ज किया गया

ऑफ‍िश‍ियल आंकड़ों के अनुसार फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में जीएसटी कलेक्‍शन 13,89,367 करोड़ रुपये हो गया, जो कि FY 2025 की समान अवधि में 12,74,442 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. यह सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाता है. इसके अलावा, आंकड़ों में जानकारी मिलती है कि रिफंड की कटौती के बाद सरकार का नेट टैक्‍स कलेक्‍शन अक्टूबर में 1,69,002 करोड़ रुपये रहा, जो कि बीते साल की समान अवधि के 1,68,054 करोड़ रुपये से 0.6 प्रतिशत की वृद्धि है.

Add Zee News as a Preferred Source

20 लाख करोड़ की अतिरिक्त खपत का अनुमान
इस बीच, जीएसटी सुधारों के चलते इस साल उपभोग में 10 प्रतिशत से ज्‍यादा की ग्रोथ होने की उम्मीद की जा रही है. जिसका मतलब 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत का होना है. भारत में केपीएमजी के पार्टनर और इनडायरेक्ट टैक्स के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा, 'उच्च ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन एक मजबूत फेस्टिव सीजन, उच्च मांग और कारोबार द्वारा अच्छी तरह से अपनाए गए रेट स्ट्रक्टर को दर्शाता है. उपभोग और अनुपालन किस प्रकार एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह इस बात का एक पॉजिटिव इंडीकेटर है.'

इससे पहले महीने सितंबर की बात करें तो जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़कर 5.71 लाख करोड़ रुपये हो गया. (IANS)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस