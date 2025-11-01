GST Reform: जीएसटी 2.0 (GST 2.0) सुधार के साथ दरों को रेशनलाइज बनाने के बावजूद जीएसटी कलेक्‍शन को लेकर बढ़ोतरी दर्ज की गई. शनिवार को जारी ऑफ‍िश‍िय आंकड़ों के अनुसार बीते महीने अक्टूबर में जीएसटी कलेक्‍शन सालाना बेस पर 4.6 प्रतिशत बढ़कर 1,95,936 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जो कि बीते साल की समान अवधि में 1,87,346 करोड़ रुपये था. इसके अलावा, इस साल अक्टूबर लगातार 10वां महीना रहा है जब राजस्व 1.8 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से ऊपर दर्ज किया गया है.

12,74,442 करोड़ रुपये दर्ज किया गया

ऑफ‍िश‍ियल आंकड़ों के अनुसार फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि में जीएसटी कलेक्‍शन 13,89,367 करोड़ रुपये हो गया, जो कि FY 2025 की समान अवधि में 12,74,442 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था. यह सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की ग्रोथ को दर्शाता है. इसके अलावा, आंकड़ों में जानकारी मिलती है कि रिफंड की कटौती के बाद सरकार का नेट टैक्‍स कलेक्‍शन अक्टूबर में 1,69,002 करोड़ रुपये रहा, जो कि बीते साल की समान अवधि के 1,68,054 करोड़ रुपये से 0.6 प्रतिशत की वृद्धि है.

20 लाख करोड़ की अतिरिक्त खपत का अनुमान

इस बीच, जीएसटी सुधारों के चलते इस साल उपभोग में 10 प्रतिशत से ज्‍यादा की ग्रोथ होने की उम्मीद की जा रही है. जिसका मतलब 20 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त खपत का होना है. भारत में केपीएमजी के पार्टनर और इनडायरेक्ट टैक्स के नेशनल हेड अभिषेक जैन ने कहा, 'उच्च ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन एक मजबूत फेस्टिव सीजन, उच्च मांग और कारोबार द्वारा अच्छी तरह से अपनाए गए रेट स्ट्रक्टर को दर्शाता है. उपभोग और अनुपालन किस प्रकार एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह इस बात का एक पॉजिटिव इंडीकेटर है.'

इससे पहले महीने सितंबर की बात करें तो जीएसटी राजस्व सालाना आधार पर 9.1 प्रतिशत बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 7.7 प्रतिशत बढ़कर 5.71 लाख करोड़ रुपये हो गया. (IANS)