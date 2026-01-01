दिसंबर के GST कलेक्शन 6.1 फीसदी का इजाफा, भर गई सरकार की झोली; जानें कितनी हुई कमाई

Advertisement
GST collections in December 2025: भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है. अब इसे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है. इस बीच दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन में 6 फीसदी से अधिक की उछाल आई है. इसे देश की जीडीपी को लेकर अच्छा संकेत माना जा रहा है.  

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:28 PM IST
GST collections News: नए साल के शुरू होते ही देश के लिए अच्छी खबर आई है. यह खबर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली है. जी हां, नए साल के पहले दिन गुरुवार को वस्तु एवं सेवा कर संग्रह (GST Collections) के आंकड़े जारी किए गए. यह आंकड़े दिसंबर 2025 में हुए GST collections के हैं. इ्सके अनुसार, दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन में 6.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इन पैसों से जहां देश का खजाना भरा है वहीं, सरकार की टैक्स से कमाई भी बढ़ी है. यह सभी मिलकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश यानी भारत की जीडीपी को और भी गति देने का काम करेंगे. 

 

1.75 लाख करोड़ पहुंचा कलेक्शन
गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. पिछले वर्ष इसी महीने में यह लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये था. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर महीने में केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के संग्रह में साल-दर-साल वृद्धि हुई, जबकि एकीकृत जीएसटी में गिरावट आई. 2025-26 (अप्रैल-दिसंबर) में अब तक सकल जीएसटी (Gross GST) संग्रह में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यह लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 15.2 लाख करोड़ रुपये था. इस मामले में भी, सीजीएसटी (CGST), एसजीएसटी (SGCT), आईजीएसटी (IGST) बढ़ गए हैं. 

जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़त
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत की वस्तु एवं सेवा कर सिस्टम ने 2024-25 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22.08 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड ग्रॉस कलेक्शन हुआ. जीएसटी का एवरेज मंथली कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे अधिक है. जीएसटी कलेक्शन में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है, जो 2020-21 में 11.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 20.18 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो मजबूत आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है. 

Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

gst collectionsGST

