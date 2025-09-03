GST Big Decisions: किन-किन चीजों पर घटेगा GST? यहां जान लें डिटेल, करोड़ों लोगों को होने जा रहा बड़ा फायदा

GST Council Big Decisions 2025: मोदी सरकार ने बुधवार को कई बड़े कर सुधारों का ऐलान कर दिया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दैनिक उपयोग से जुड़ी 175 चीजों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया. इससे टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर, शैंपू, पेन, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी जैसे दैनिक उपयोग की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी.

GST की नई दरें चीज़ें 5% (पहले ज़्यादा था) हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और घरेलू सामान 0% (पहले 5%) पैक किया दूध (UHT Milk), छेना और पनीर, सभी भारतीय रोटियां (रोटी, पराठा आदि) 5% (पहले 12% या 18%) नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, पैक किया मांस, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी 18% (पहले 28%) एसी, 32 इंच से बड़े टीवी (अब सभी टीवी), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कारें, 350cc तक की मोटरसाइकिलें

जानिए कौन-कौन सी चीजें हुईं सस्ती?

काउंसिल की बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्टेशनरी, दवाएं, मेडिकल उपकरण पूरी तरह जीएसटी-मुक्त कर दिए गए हैं. टीवी, एसी, वाशिंग मशीन जैसी वस्तुओं पर भी कर घटा दिया है. अब इन चीजों पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. फुटवियर और कपड़ों पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. ग्रीन व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड कारों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत की गई गई है. बस-ट्रक और एंबुलेंस पर18 फीसदी जीएसटी लगेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

#WATCH | Delhi: After the 56th GST Council meeting, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, "We've reduced the slabs. There shall be only two slabs, and we are also addressing the issues of compensation cess." pic.twitter.com/XUZAYVxCaK — ANI (@ANI) September 3, 2025

इन चीजों पर लगेगा 5 फीसदी जीएसटी

चीज, बटर, आइसक्रीम, मिनरल वाटर पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. मीट प्रॉडक्ट्स पर जीएसटी घटकर 5 फीसदी किया गया. चॉकलेट और कॉफी पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. सीमेंट पर जीएसटी घटाकर 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत किया गया है. ऑटो स्पेयर पार्ट्स पर भी जीएसटी घटाया गया है. अब उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा.

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस वालों को भी खुशखबरी, सरकार ने GST हटाने का लिया फैसला

अब हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएंगे सस्ते!

उन्होंने बताया कि जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी अब पूरी तरह जीरो कर दिया गया है. इसी तरह हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. सोलर पैनल और बायोगैस पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

22 सितंबर के बाद ये चीजें हो जाएंगी महंगी

वित्त मंत्री ने बताया कि लग्जरी गाड़ियों पर जीएसटी 40 फीसदी किया गया. प्राइवेट जेट और याट पर भी 40 फीसदी जीएसटी लगेगा. कोल्ड ड्रिंक्स पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा. सिगरेट, गुटखा और पान मसाला पर अब 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ सेस भी लगेगा.

त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब

त्योहारों से पहले जीएसटी घटाने से क्या होगा फायदा?

देश में त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले जीएसटी घटाने का फैसला आम लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है. इससे उनकी आय बढ़ेगीऔर खर्च करने के लिए हाथ में ज्यादा पैसा होगा. जिससे वे फेस्टिवल सीजन में जमकर खरीदारी कर सकेंगे. इससे देश में खपत को बढ़ावा मिलेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए भारी-भरकम टैरिफ से सुस्ती की आशंका झेल रही इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार के जीएसटी से जुड़े सरकार के ये सारे फैसले 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे.