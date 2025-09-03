क्या सस्ता होगा और क्या महंगा? GST काउंसिल की बड़ी बैठक से मिडिल क्लास को राहत या नया झटका?
क्या सस्ता होगा और क्या महंगा? GST काउंसिल की बड़ी बैठक से मिडिल क्लास को राहत या नया झटका?

GST reforms 2025: इस बैठक में ऐसा फैसला हो सकता है, जिससे मिडिल क्लास की जेब को बड़ी राहत मिले. चर्चा का मुख्य मुद्दा है- GST दरों को घटाकर दो स्लैब में लाना और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों को सस्ता करना.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:49 AM IST
क्या सस्ता होगा और क्या महंगा? GST काउंसिल की बड़ी बैठक से मिडिल क्लास को राहत या नया झटका?

GST Council Meeting 2025: भारत सरकार की गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की अहम बैठक आज हो रही है, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं. इस बैठक में ऐसा फैसला हो सकता है, जिससे मिडिल क्लास की जेब को बड़ी राहत मिले. चर्चा का मुख्य मुद्दा है- GST दरों को घटाकर दो स्लैब में लाना और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को सस्ता करना. आइए जानते हैं इस बैठक की अहम बातें.

नया सिस्टम कैसा होगा?
अभी देश में चार GST स्लैब हैं – 5%, 12%, 18% और 28%. सरकार इन्हें घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% करने पर विचार कर रही है. इससे सिस्टम आसान होगा और टैक्स स्ट्रक्चर ज्यादा पारदर्शी बनेगा.

किन सामानों पर सबसे ज्यादा असर होगा?
• रोजमर्रा की चीजें (जैसे साबुन, शैम्पू, ब्रश, खाने-पीने का सामान) 12% से घटकर 5% वाले स्लैब में आ सकती हैं.
• अभी 28% वाले लग्जरी सामान और महंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का बड़ा हिस्सा घटाकर 18% में डाला जाएगा.
• तंबाकू, शराब और लग्जरी कारों जैसे सामान पर 40% तक का अलग ‘सिन टैक्स’ लगाया जाएगा.

मिडिल क्लास को क्या फायदा होगा?
इस बदलाव से मिडिल क्लास के लिए डेली यूज आइटम सस्ते हो जाएंगे. माना जा रहा है कि लोगों की मासिक बचत बढ़ेगी और खपत भी तेज होगी. सरकार को राजस्व में करीब 50,000 करोड़ रुपये का घाटा जरूर होगा, लेकिन उम्मीद है कि बढ़ती खपत से यह घाटा पूरा हो जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स और भारत पर असर
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. ऐसे में निर्यात को झटका लग सकता है. लेकिन सरकार का मानना है कि GST सुधार से घरेलू खपत बढ़ेगी और इस असर को कम किया जा सकेगा.

क्या होगा देश की अर्थव्यवस्था पर असर?
सरकार को उम्मीद है कि GST ओवरहॉल से अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत मिलेगी. हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की ग्रोथ को पॉजिटिव बताया था. सरकार का दावा है कि FY26 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% रही है, जो अनुमान से ज्यादा है.

राज्यों का क्या कहना है?
विपक्ष शासित राज्य जैसे पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु ने चिंता जताई है कि टैक्स कम होने से उनके हिस्से की कमाई घटेगी. ऐसे में वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं. कुछ राज्यों ने सुझाव दिया है कि लक्जरी और सिन गुड्स पर और ज्यादा टैक्स लगाकर घाटा पूरा किया जाए.

नतीजा क्या निकल सकता है?
इस बैठक से देश के मिडिल क्लास को सीधी राहत मिलने की उम्मीद है. रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. लेकिन राज्य सरकारों की चिंताओं और राजस्व घाटे की भरपाई कैसे होगी, यह बड़ा सवाल है.

FAQs

Q1. क्या रोजमर्रा की चीजें सच में सस्ती होंगी?
हां, अगर प्रस्ताव पास होता है तो 12% टैक्स वाले कई प्रोडक्ट्स 5% स्लैब में आ जाएंगे.

Q2. किन सामानों पर महंगा टैक्स लगेगा?
तंबाकू, शराब और लग्जरी कारों पर 40% का सिन टैक्स लग सकता है.

Q3. क्या सरकार को नुकसान होगा?
हां, लगभग 50,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो सकता है, लेकिन खपत बढ़ने से इसकी भरपाई की उम्मीद है.

Q4. क्या राज्यों को मुआवजा मिलेगा?
कई राज्यों ने मांग की है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला काउंसिल में होगा.

GST Reforms

