 GST काउंसिल की बैठक से शेयर बाजार में लौटी रौनक, गिरने के बाद संभला सेंसेक्स
जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होते ही शेयर बाजार में रौनक लौट आई. जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर शुरू हुई बैठक के बाद सेंसेक्स में जोश बढ़ गया. बाजार गिरने के बाद संभल गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 03, 2025, 02:40 PM IST
Share Market: जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू होते ही शेयर बाजार में रौनक लौट आई. जीएसटी स्लैब में बदलाव को लेकर शुरू हुई बैठक के बाद सेंसेक्स में जोश बढ़ गया. बाजार गिरने के बाद संभल गया. बैठक शुरू होते ही सेंसेक्स 232.40 की तेजी के साथ 80,390.28 पर पहुंच गया.  

जीएसटी बैठक से सेंसेक्स में तेजी  

भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में हरे निशान में खुला. बाजार के ज्यादातर सूचकांकों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है.सुबह 9:17 पर सेंसेक्स 60 अंक या 0.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 80,221 पर और निफ्टी 29 अंक या 0.09 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,608 पर था.  लार्जकैप की अपेक्षा मिडकैप और स्मॉलकैप में सपाट कारोबार हो रहा है.  निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 5 अंक की मामूली गिरावट के साथ 56,971 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 11 अंक की कमजोरी के साथ 17,580 पर था.  

आज के टॉप गेनर्स शेयर  

सेंसेक्स पैक में टाटा स्टील, एटरनल (जोमैटो),बीईएल, एमएंडएम, पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टीसीएस. टाटा मोटर्स, एसबीआई, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, अदाणी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी टॉप गेनर्स थे. इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, एचयूएल और अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर्स थे. 

जीएसटी के बैठक शुरू 

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में 11 बजे शुरू होगी और यह 4 सितंबर तक चलेगी.इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चीजों पर टैक्स की दरों को कम किया जा सकता है.  जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार ने कहा कि वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इस कारण से भारतीय बाजारों का प्रदर्शन मिलाजुला रह सकता है. अच्छी बात यह है कि भारत की जीडीपी अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है. जीएसटी सुधार इस वृद्धि की रफ्तार को और बढ़ाने का काम करेंगे. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GST

