Advertisement
trendingNow13058491
Hindi NewsबिजनेसGST पर मिल सकता है एक और तोहफा, एयर और वाटर फ्यूरीफायर पर 5% टैक्स कम कर सकती है सरकार

GST पर मिल सकता है एक और तोहफा, एयर और वाटर फ्यूरीफायर पर 5% टैक्स कम कर सकती है सरकार

जीएसटी दरों में बड़ी कटौती कर सरकार ने लोगों को तोहफा दिया. टैक्स स्लैब चेज कर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कटौती हुई. GST रिफॉर्म के बाद अब एक बार फिर से टैक्स में बदलाव का तोहफा मिल सकता है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 30, 2025, 03:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST पर मिल सकता है एक और तोहफा, एयर और वाटर फ्यूरीफायर पर 5% टैक्स कम कर सकती है सरकार

GST Tax Cut: जीएसटी दरों में बड़ी कटौती कर सरकार ने लोगों को तोहफा दिया. टैक्स स्लैब चेज कर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कटौती हुई. GST रिफॉर्म के बाद अब एक बार फिर से टैक्स में बदलाव का तोहफा मिल सकता है. जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में एयर और वाटर फ्यूरीफायर पर टैक्स को 18 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने पर विचार कर सकती है.  

GST में मिल सकती है राहत  

कई रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि सरकार इन दोनों उत्पादों का वर्गीकरण कंज्यूमर गुड्स से बदलकर जरूरी उत्पादों में करने पर विचार कर रही है. अगर ऐसा होता है तो एयर और वाटर फ्यूरीफायर की अफोर्डेबिलिटी में इजाफा होगा और इनकी कीमतें 10-15 प्रतिशत तक नीचे आएंगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग इन उत्पादों को आसानी से खरीद पाएंगे.  

Add Zee News as a Preferred Source

कब तक मिलेगा तोहफा  

रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिलहाल जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक की तारीख तय नहीं है. इससे पहले जीएसटी काउंसिल की आखिरी 56वीं बैठक सितंबर में हुई थी. उस दौरान इन उत्पादों पर दरों को अपरिवर्तित रखा गया था. हाल ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार से कहा था कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता को देखते हुए अगर जरूरी हो तो वर्चुअल बैठक के माध्यम से ही एयर फ्यूरीफायर पर टैक्स को घटाया जाए या फिर समाप्त कर दिया जाए.  

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने अदालत को बताया और तर्क दिया कि बैठकें आमने-सामने होनी चाहिए। साथ ही कहा एक प्रक्रिया चल रही है लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि यह किया जाएगा या नहीं. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को कम किया जाना चाहिए.  

अदालत ने यह बयान एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीएलआई) पर सुनवाई के दौरान दिया और उसने केंद्र को अस्थायी जीएसटी छूट देने के संबंध में तत्काल निर्देश जारी करने को कहा था. जनहित याचिका के अनुसार, उच्च दक्षता वाले एयर प्यूरीफायर पीएम 2.5, पीएम 10 और अन्य खतरनाक प्रदूषकों के संपर्क को कम करके निवारक चिकित्सा भूमिका निभाते हैं.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग