GST में बड़ा तोहफा, बढ़ाया जाएगा निल स्लैब का दायरा; दूध-पनीर समेत ये सारी चीजें होंगी अब बिल्कुल टैक्स फ्री!

महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए केंद्र सरकार से एक बड़ी राहत भरी खबर आने वाली है. रोजमर्रा की जिन जरूरी चीजों पर हर महीने जेब ढीली करनी पड़ती है, उन पर अब टैक्स का बोझ कम होने वाला है. बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी काउंसिल (GST Council) अब निल स्लैब का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है. इसका मतलब है कि दूध, पनीर, रोटी, खाखरा और पिज्जा ब्रेड जैसे कई फूड आइटम्स पर अब बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली है, जिसमें इस बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को रेट स्ट्रक्टर रेशनलाइजेशन पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने आगे बढ़ाया है. इसके तहत पहले जिन सामानों पर 5% या 18% तक जीएसटी लगता था, उन्हें अब निल टैक्स स्लैब में शामिल किया जाएगा.

किन-किन चीजों पर नहीं लगेगा GST?

इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद रोजमर्रा के खाने-पीने के कई सामान टैक्स फ्री हो जाएंगे. इनमें शामिल हैं:

* UHT दूध

* प्री-पैक पनीर (छेना)

* पिज्जा ब्रेड

* खाखरा

* चपाती और रोटी

* पराठा और परोट्टा (जिन पर अब तक 18% टैक्स लगता था)

इतना ही नहीं, शिक्षा से जुड़ी चीजें भी अब निल स्लैब में लाई जाएंगी. इनमें मैप्स, एटलस, ग्लोब, वॉल मैप्स, प्रिंटेड एजुकेशनल चार्ट्स, पेंसिल, क्रेयॉन्स, टेलर चॉक, ड्रॉइंग चारकोल, पेंसिल शार्पनर और एक्सरसाइज बुक्स, ग्राफ बुक्स, लैब नोटबुक्स आदि शामिल होंगे.

सरकार का मकसद और लोगों को राहत

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम का मकसद न सिर्फ घरों और छात्रों को राहत देना है, बल्कि जीएसटी सिस्टम को ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाना भी है. टैक्स स्लैब्स कम करने से वर्गीकरण विवादों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं के साथ-साथ छोटे कारोबारियों को भी फायदा होगा. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आम घरों के मासिक खर्च में सीधी बचत होगी. दूध-पनीर जैसे रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे तो बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजें भी बिना टैक्स के मिलेंगी.