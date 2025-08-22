GST Council 56th Meeting: जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में जीएसटी की चार दरों को घटाकर दो किये जाने पर फैसला हो सकता है. अभी जीएसटी के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार जीएसटी स्लैब हैं.
GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की तरफ से अपनी 56वीं मीटिंग आने वाली 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी. दोनों दिन मीटिंग सुबह में 11 बजे से शुरू होगी. काउंसिल के सदस्यों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 2 सितंबर को अधिकारियों की एक मीटिंग भी होगी. मीटिंग के एजेंडा और स्थान के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी. जीएसटी काउंसिल के सभी सदस्यों को चर्चा में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है.
चार से घटाकर दो स्लैब करने का प्रस्ताव पारित
जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं. यह काउंसिल जीएसटी से जुड़े नियमों और दरों पर विचार करके फैसला करती है. इस बार मीटिंग में दरों को आसान करने, कम्पनसेशन सेस और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस पर चर्चा होगी. केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी को दो स्लैब 5% और 18% में बदलने का प्रस्ताव रखा है. चीजों और सर्विस को 'मेरिट' और 'स्टैंडर्ड' कैटेगरी में बांटा जाएगा.
हानिकारक प्रोडक्ट पर 40% की स्पेशल दर लगेगी
इसके अलावा कुछ खास वस्तुओं जैसे लग्जरी कारों और हानिकारक प्रोडक्ट पर 40% की स्पेशल दर लगाने की बात है. अभी जीएसटी में चार दरें 5%, 12%, 18% और 28% को लागू किया गया है. इस हफ्ते ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की मीटिंग में केंद्र के दो स्तरीय जीएसटी प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है. इस मीटिंग में दरों को आसान करने पर जोर दिया गया. यह मीटिंग जीएसटी को आसान बनाने की दिशा में अहम है. इससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा हो सकता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (GoM) की मीटिंग में केंद्र के आसान, दो- स्लैब वाले टैक्स सिस्टम का सपोर्ट किया गया. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म करके 5% और 18% के डबल स्ट्रक्चर अपनाने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है.