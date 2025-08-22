3 और 4 स‍ितंबर को होगी जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग, क्‍या जीएसटी में म‍िलेगी राहत?
Advertisement
trendingNow12892745
Hindi Newsबिजनेस

3 और 4 स‍ितंबर को होगी जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग, क्‍या जीएसटी में म‍िलेगी राहत?

GST Council 56th Meeting: जीएसटी काउंस‍िल की 56वीं मीट‍िंग में जीएसटी की चार दरों को घटाकर दो क‍िये जाने पर फैसला हो सकता है. अभी जीएसटी के तहत 5, 12, 18 और 28 प्रत‍िशत के चार जीएसटी स्‍लैब हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 और 4 स‍ितंबर को होगी जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग, क्‍या जीएसटी में म‍िलेगी राहत?

GST Council Meeting: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की तरफ से अपनी 56वीं मीट‍िंग आने वाली 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोज‍ित की जाएगी. दोनों दिन मीट‍िंग सुबह में 11 बजे से शुरू होगी. काउंसिल के सदस्यों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार 2 सितंबर को अधिकारियों की एक मीट‍िंग भी होगी. मीट‍िंग के एजेंडा और स्‍थान के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी. जीएसटी काउंस‍िल के सभी सदस्‍यों को चर्चा में शामिल होने के लिए इनवाइट क‍िया गया है.

चार से घटाकर दो स्‍लैब करने का प्रस्‍ताव पार‍ित

जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं. यह काउंसिल जीएसटी से जुड़े नियमों और दरों पर व‍िचार करके फैसला करती है. इस बार मीट‍िंग में दरों को आसान करने, कम्‍पनसेशन सेस और हेल्‍थ व लाइफ इंश्‍योरेंस पर चर्चा होगी. केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी को दो स्‍लैब 5% और 18% में बदलने का प्रस्ताव रखा है. चीजों और सर्व‍िस को 'मेरिट' और 'स्टैंडर्ड' कैटेगरी में बांटा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हानिकारक प्रोडक्‍ट पर 40% की स्‍पेशल दर लगेगी
इसके अलावा कुछ खास वस्तुओं जैसे लग्जरी कारों और हानिकारक प्रोडक्‍ट पर 40% की स्‍पेशल दर लगाने की बात है. अभी जीएसटी में चार दरें 5%, 12%, 18% और 28% को लागू क‍िया गया है. इस हफ्ते ग्रुप ऑफ म‍िन‍िस्‍टर्स (GoM) की मीट‍िंग में केंद्र के दो स्तरीय जीएसटी प्रस्ताव पर सहमति बन चुकी है. इस मीट‍िंग में दरों को आसान करने पर जोर दिया गया. यह मीट‍िंग जीएसटी को आसान बनाने की दिशा में अहम है. इससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा हो सकता है.

व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ ग्रुप ऑफ म‍िन‍िस्‍टर (GoM) की मीट‍िंग में केंद्र के आसान, दो- स्लैब वाले टैक्‍स स‍िस्‍टम का सपोर्ट क‍िया गया. बिहार के ड‍िप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्रुप ने मौजूदा 12% और 28% के टैक्‍स स्‍लैब को खत्म करके 5% और 18% के डबल स्‍ट्रक्‍चर अपनाने के प्रस्ताव पर सहमत‍ि जताई है.  

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
;