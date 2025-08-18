द‍िवाली से पहले GST में होगी कटौती? फेस्‍ट‍िव सीजन में क्‍या-क्‍या चीजें होने वाली हैं सस्‍ती
Advertisement
द‍िवाली से पहले GST में होगी कटौती? फेस्‍ट‍िव सीजन में क्‍या-क्‍या चीजें होने वाली हैं सस्‍ती

GST Cut: जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से यद‍ि जीएसटी की दरों में बदलाव क‍िया जाता है तो इसका फायदा आम आदमी को म‍िलेगा. जीएसटी दरों में बदलाव से आइए कौन-कौन सी चीजें सस्‍ती हो जाएंगी? 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:22 PM IST
GST Slab Change: केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को राहत देने के मकसद से जीएसटी (GST) स्‍लैब में बदलाव की तैयारी की जा रही है. जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा की जरूरत वाले कई कंज्‍यूमर प्रोडक्‍ट की कीमत कम हो सकती है. वित्त मंत्रालय प‍िछले करीब छह महीने से नए स‍िस्‍टम पर काम कर रहा है. अध‍िकार‍ियों का कहना है यद‍ि जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से इसे मंजूरी दी जाती है तो नई दरें दिवाली से ठीक पहले स‍ितंबर या अक्टूबर के करीब लागू हो सकती हैं.

रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं सस्‍ती

प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान इसका संकेत द‍िया. उन्‍होंने इशारों में बताया क‍ि सरकार ज‍िस कदम को उठाने जा रही है, यह 'दिवाली का तोहफा' होगा. सरकारी सूत्रों ने बताया जीएसटी को तर्कसंगत बनाने के लि‍ए उसी द‍िन काम शुरू हो गया था, ज‍िस द‍िन 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश किया गया था. ड्राफ्ट प्‍लान के अनुसार रोजाना यूज होने वाली तमाम चीजें जल्द सस्ती हो सकती हैं.

क‍िन चीजों के सस्‍ता होने की उम्‍मीद?
जीएसटी स्‍लैब में बदलाव क‍िये जाने से ज‍िन चीजों के सस्‍ता होने की उम्‍मीद है उनमें घी, मक्खन, पैक्‍ड फूड, फ्रूट जूस और पैक्ड नारियल पानी जैसे जरूरी सामान हैं. ऐसी चीजें ज‍िन पर अभी 12% टैक्स लगता है उन्‍हें 5% जीएसटी स्लैब में लाये जाने का प्‍लान है. इसी तरह 1000 रुपये से कम कीमत वाले जूते-चप्पल और कपड़े भी 5% जीएसटी के दायरे में लाये जा सकते हैं. सूत्रों के अनुसार रोजमर्रा में इस्‍तेमाल होने वाली चीजों को 5% जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा.

कार, बाइक, टीवी और सीमेंट के भी घटेंगे दाम
इस बदलाव के लागू होने से म‍िड‍िल क्‍लास फैम‍िली को तुरंत राहत मिल सकती है. चर्चा यह भी है क‍ि छोटी कारों और 250 cc से कम के टू-व्‍हीलर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने पर चर्चा चल रही है. एसी, डिशवॉशर, 32 इंच तक के टीवी और सीमेंट पर भी जीएसटी में कटौती का फायदा मिलने की उम्मीद है. सीमेंट पर लगने वाले 28% जीएसटी स्‍लैब को 18% क‍िया जा सकता है. इससे घर बनाने की लागत कम हो जाएगी. रॉयटर्स के अनुसार हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस पॉल‍िसी पर भी जीएसटी प्रीम‍ियम 18% से घटाकर 5% या जीरो क‍िया जा सकता है. इसे मंजूरी मिलती है तो टैक्स कटौती की घोषणा दिवाली से पहले अक्टूबर में क‍िये जाने की संभावना है.

स‍िंपल टैक्स स्‍ट्रक्‍चर पर विचार
फिलहाल जीएसटी की दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के पांच मुख्‍य स्लैब में आती हैं. कुछ सामान पर कंपनसेशन सेस भी लगता है. जीएसटी फिटमेंट कमेटी की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार इसे महज दो मुख्य दर 5% और 18% तक आसान बनाया जाएगा. कंपनसेशन सेस को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह कुछ खास सामान, खासकर तम्‍बाकू और पान मसाला जैसे 'सिन गुड्स' पर 40% की एक समान दर लागू की जाएगी.

अधिकारियों के अनुसार 12% कैटेगरी वाले 99% प्रोडक्‍ट 5% स्लैब में जा सकते हैं. इसी तरह 28% पर टैक्स लगने वाले करीब 90% सामान को 18% में शिफ्ट किया जा सकता है. इस बदलाव से टैक्स स‍िस्‍टम को समझना आसान हो जाएगा और ग्राहकों के लिए कीमतें भी कम होंगी. 

