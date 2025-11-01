Advertisement
trendingNow12984469
Hindi Newsबिजनेस

GST र‍िफॉर्म का असर, फेस्टिव डिमांड के बीच कारों की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल

टाटा मोटर्स द्वारा जारी बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने अक्टूबर में कुल 61,295 यूनिट्स बेचीं. जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 48,423 यूनिट्स की बिक्री की थी, जो कि सालाना आधार पर 26.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST र‍िफॉर्म का असर, फेस्टिव डिमांड के बीच कारों की बिक्री में आया जबरदस्त उछाल

Car Sales Record: व्‍हीकल मैन्‍युफैक्‍चर‍िंग कंपनियों ने अक्टूबर के लिए अपनी बिक्री के शानदार आंकड़े जारी किये हैं. फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 सुधार के बीच मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) से लेकर टोयोटा तक सभी कंपनियों ने ज्‍यादा से ज्‍यादा गाड़ियों की बिक्री की. देश की सबसे बड़ी वाहन न‍िर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने अक्टूबर में कुल 2,20,894 यूनिट्स बेचीं, जो कंपनी की अब तक की सबसे अधिक मंथली बिक्री है.

अक्टूबर में 61295 यूनिट्स बेचीं गईं

मारुति की घरेलू बिक्री 180,675 यूनिट्स रही. इसके अलावा,ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को 8,915 यूनिट्स बेची गईं और 31,304 गाड़ियां निर्यात की गईं. टाटा मोटर्स द्वारा जारी बिक्री के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने अक्टूबर में कुल 61,295 यूनिट्स बेचीं. जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 48,423 यूनिट्स की बिक्री की थी, जो कि सालाना आधार पर 26.6 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. इसके अलावा, कंपनी ने 9,286 यूनिट्स की अब तक की सबसे अधिक ईवी बिक्री भी की, जो कि सालाना आधार पर 73.4 प्रतिशत की वृद्धि थी.

Add Zee News as a Preferred Source

47000 से ज्‍यादा एसयूवी की बिक्री हुई
कंपनी ने 47,000 से अधिक एसयूवी की बिक्री की, जो कि मंथली बिक्री में अब तक का सबसे अधिक 77 प्रतिशत शेयर भी रहा. इसके अलावा, कंपनी की टाटा नेक्सन की मांग में भी शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें 50 प्रतिशत की सालाना वॉल्यूम ग्रोथ हुई. वहीं, कंपनी ने अक्टूबर में हैरियर और सफारी की 7,000 यूनिट्स बेचीं. हुंदई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने कुल 69,894 यूनिट्स की मंथली बिक्री दर्ज की. घरेलू बाजार में कंपनी ने कुल 53,792 गाड़ियां बेचीं, जो कि मासिक आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि थी. इसके अलावा, 16,102 गाड़ियों का निर्यात किया.

क्रेटा और वेन्यू की अब तक सबसे ज्‍यादा ब‍िक्री
कंपनी की हुंदई क्रेटा और वेन्यू की कुल 30,119 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कि इन दोनों ही कारों की अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री रही. टोयोटा ने बीते महीने अक्टूबर में 42,892 गाड़ियां की बिक्री की, जो कि कंपनी की सबसे अधिक मंथली बिक्री रही. कंपनी ने बिक्री को लेकर सालाना आधार पर 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की. कंपनी ने घरेलू बाजार में 40,257 यूनिट्स की बिक्री और 2635 गाड़ियों का निर्यात किया.

टू-व्‍हीलर की ब‍िक्री में भी आया उछाल
जीएसटी 2.0 सुधार और मजबूत फेस्टिव डिमांड के चलते बीते महीने अक्टूबर में टू-व्‍हीलर व्‍हीकल की बिक्री में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. टीवीएस मोटर ने बिक्री में 11 प्रतिशत की वृद्धि की जानकारी दी है. वहीं, सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने भी अपनी बिक्री 8 प्रतिशत बढ़ने की जानकारी दी है. टीवीएस मोटर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कंपनी ने बीते महीने अक्टूबर में कुल 5,43,557 यूनिट्स की बिक्री की, जो कि कंपनी की बीते वर्ष की समान अवधि की 4,89,015 यूनिट्स से 11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है.
कंपनी के अनुसार, दोपहिया वाहन सेगमेंट में कुल 5,25,150 यूनिट की बिक्री हुई. जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने 478,159 यूनिट्स बेची थीं. यह सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GSTcar sales

Trending news

1 करोड़ की इनकम, स्टेबल करियर करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ US Visa
us
1 करोड़ की इनकम, स्टेबल करियर करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ US Visa
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा
Milan
चीन पर पैनी नजर के बीच भारत का 'शक्ति प्रदर्शन', 55 देशों का एक साथ लगेगा जमावड़ा