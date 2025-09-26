GST कटौती का दिखने लगा असर, पहले दो दिन में ही सेल में 25% की छलांग, फेस्टिव सीजन में कंपनियों की चांदी

GST Impact: जैसा उम्मीद किया जा रहा था, वैसा ही दिखने लगा है. जीएसटी कटौती का असर अब कंपनियों के सेल पर दिख रहा है. फेस्टिव सीजन में सेल में आए उछाल से कंपनियां गदगद है और इसका क्रेडिट जीएसटी कटौती को दे रही है. टैक्स कम होने से कीमतें कम हुई तो सेल में बूस्ट दिखने लगा है. नवरात्रि के पहले दो दिनों में फेस्टिव सेल में 25 प्रतिशत तक की शानदार बढ़त देखने को मिली है.

मांग में जबरदस्त उछाल दर्ज के चलते सेल बढ़ रहा है. मार्केट रिसर्च फर्म रेडसीर की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी से कीमतों में कमी और मजबूत फेस्टिव माहौल के कारण यह हाल के वर्षों में सबसे अच्छी शुरुआत रही है. सरकार के फैसले के बाद 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई. नई दरों के लागू होने के बाद बड़े स्क्रीन वाले टीवी पर जीएसटी रेट 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गया है, जिससे रिटेल कीमत में 6 से 8 प्रतिशत की गिरावट आई है. कीमत कम होने पर सेल बढ़ी है.

इसी तरह से 2,500 रुपए से कम कीमत वाले फैशन आइटम पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है, जबकि फर्नीचर को भी 5 प्रतिशत स्लैब में रखा गया है, जिससे खरीदारी बढ़ी है. कंपनियों का कहना है कि यह फेस्टिव सीजन पिछले वर्षों से अलग है. अब उपभोक्ता केवल डिस्काउंट पर ध्यान देने के बजाय अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हैं. टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी खरीदारी बढ़ी है, जो बढ़ती मांग और खर्च के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड ट्रैफिक रहा. अमेजन ने कहा कि कंपनी की फेस्टिव सेल के पहले दो दिनों में 38 करोड़ से अधिक ग्राहक आए, जो अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत है. ट्रैफिक का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भारत के टॉप 9 मेट्रो शहरों के बाहर से रहा. स्मार्टफोन, घरेलू उपकरण, फैशन और वेलनेस प्रोडक्ट जैसे कैटेगरी में अच्छी बिक्री हुई है. एलईडी और मिनी-एलईडी टीवी, एडवांस वॉशिंग मशीन और फ्लैगशिप स्मार्टफोन की मांग में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आईएएनएस