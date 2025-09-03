अस्पताल में इलाज से लेकर दवाएं और हेल्थ इंश्योरेंस तक सब होगा सस्ता, GST रिफॉर्म से कितना बचेगा पैसा, कैलकुलेशन देख लीजिए

GST On Health and Life Insurance: 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से लोगों को दिवाली का तोहफा दिया. GST रिफॉर्म के जरिए लोगों की कीमत कटौती का गिफ्ट देने का ऐलान किया गया. जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव के फैसलों के लिए GST काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है. सरकार की ओर से जीएसटी की मौजूदा 4 स्लैब को घटाकर 2 किया जा सकता है. सरकार 28 और 12 फीसदी वाले टैक्‍स स्‍लैब को खत्म कर कर सकती है और सिर्फ दो 5 फीसदी और 18 फीसदी स्‍लैब होंगे. सरकार जीएलटी स्लैब में बदलाव कर लोगों को महंगे इलाज से भी राहत देने वाली है. दवाओं से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सस्ते हो सकती है.

जीएसटी से सस्ते इलाज का तोहफा

हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की इंडिविजुअल पॉलिसी से 18% GST लगती है. लंबे वक्त से जीएसटी कटौती की मांग की जा रही है. अब इसमें बड़ी कटौती की उम्मीद है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को 0 या फिर 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है. GST काउंसिल की दो दिनों तक चलने वाली बैठक में बीमा पर GST घटकर पॉलिसी धारकों को उसका फायदा देने की कोशिश की जा रही है. प्रीमियम से जीएसटी खत्म होनेसे आपके लिए इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा.

कितना सस्ता हो जाएगा इंश्योरेंस

इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने से बीमा सस्ता हो जाएगा. लोगों के लिए बीमा लेना आसान हो जाएगा. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए सरकार इसपर न्यूनतम जीएसटी या Nil जीएसटी रख सकती है. उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर आपके हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 10000 रुपये का है और मौजूदा वक्त में इसपर 18 फीसदी जीएसटी लगती है. यानी 10 हजार के प्रीमियम पर आप 1800 रुपये सिर्फ जीएसटी भरते हैं. अगर सरकार इसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करती है तो 10000 रुपये के प्रीमियम वाली पॉलिसी पर आपको 500 रुपये लगेंगे. अगर सरकार इसे जीरो जीएसटी में रखती है तो एक भी रूपया नहीं लगेगा. यानी हेल्थ इंश्योरेंस पर GST स्लैब में बदलाव से इश्योरेंस लेना आसान हो जाएगा.

दवाएं भी होगी सस्ती

केंद्र सरकार की ओर से 36 दवाओं और 25 मेडिकल डिवाइस पर जीएसटी कटौती का प्रस्ताव रखा गया है. वर्तमान में इनपर 5 फीसदी से 12 फीसदी तक टैक्स लगता है. माना जा रहा है कि इसे घटाकर इन्हें जीरो GST के स्लैब में रखा जा सकता है. इसी तरह से मेडिकल डिवाइस पर टैक्स को घटाकर 5 फीसदी करने का प्रस्ताव है. पढ़ें- घी-पनीर, TV, फ्रिज सस्ता, महंगे होने वाले सामानों की लिस्ट भी तैयार... GST बैठक के बाद कितना बदलेगा आपके घर का बजट