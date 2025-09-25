Advertisement
GST कटौती के बाद एसी खरीदने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, 3000 रुपये तक कम हो रही कीमत

GST Price Cut: रिपोर्ट में कहा गया कि यह बढ़ोतरी जीएसटी कटौती से मिलने वाले बेन‍िफ‍िट को कम कर देगी. लेकिन, इससे 2026 की तीसरी तिमाही में ग्राहकों के बीच पहले से ज्यादा खरीदारी (pre-buying) देखने को मिल सकती है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:20 PM IST
GST कटौती के बाद एसी खरीदने वालों की बल्‍ले-बल्‍ले, 3000 रुपये तक कम हो रही कीमत

GST Revemp: केंद्र सरकार की तरफ से 22 स‍ितंबर को लागू की गई जीएसटी कटौती का असर कारों से लेकर एफएमसीजी (FMCG) सेक्‍टर सभी पर देखने को म‍िल रहा है. कई कार कंपन‍ियों की तरफ से कस्‍टमर को अलग-अलग कारों पर लाखों रुपये के ऑफर द‍िये जा रहे हैं. इसका असर यह हुआ क‍ि नवरात्र के पहले द‍िनों नई कारों की ब‍िक्री में जबरदस्‍त उछाल देखने को म‍िला. अब जीएसटी दर घटने का असर रूम एसी पर भी देखने को म‍िल रहा है. जीएसटी में ग‍िरावट से एयरकंडीशनर के दाम में दो से तीन हजार रुपये तक की बचत होगी.

AC पर GST 28% से घटाकर 18% क‍िया गया

आईसीआरए (ICRA) की रिपोर्ट के अनुसार दो टन से कम कैपेस‍िटी वाले एसी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे कीमत करीब 6–8% तक कम हो जाएगी. इससे खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी. हालांकि, जनवरी 2026 से लागू होने वाले स्टार लेबल दिशा-निर्देश एनर्जी एफ‍िश‍िएंसी को बढ़ाएंगे, इससे एसी की कीमत 500–2,500 रुपये तक बढ़ सकती है. रिपोर्ट में कहा गया कि यह बढ़ोतरी जीएसटी कटौती से मिलने वाले बेन‍िफ‍िट को कम कर देगी. लेकिन, इससे 2026 की तीसरी तिमाही में ग्राहकों के बीच पहले से ज्यादा खरीदारी (pre-buying) देखने को मिल सकती है. इससे कंपनियां साल 2025 की गर्मियों में हुई बिक्री की कमी की भरपाई कर पाएंगी.

गर्मी कम पड़ने से बिक्री में भारी गिरावट
रिपोर्ट में कहा गया कि दाम ग‍िरने के बावजूद साल 2026 में एसी की बिक्री 10–15% तक गिर सकती है. इसका कारण यह है क‍ि साल 2025 की गर्मियों में उम्‍मीद से ज्‍यादा बार‍िश और लू के कम द‍िन रहे. अप्रैल से जुलाई 2025 के दौरान उत्तर और मध्य भारत में ब‍िक्री में 15 से 20% की गिरावट दर्ज हुई, जबक‍ि प‍िछले साल इसी दौरान 40–50% का इजाफा देखा गया.

लॉन्‍ग टर्म में मजबूत संभावनाएं
आईसीआरए (ICRA) का मानना है क‍ि एसी इंडस्‍ट्री का भव‍िष्‍य काफी सुरक्षित है. दरअसल, अभी भी देश में एसी का मार्केट काफी कम है. साथ ही शहरीकरण और रिप्लेसमेंट डिमांड लंबे समय तक वृद्धि को सहारा देंगे. रिपोर्ट के अनुसार अगले दो साल में कंपनियां 4,500–5,000 करोड़ रुपये के इनवेस्‍टमेंट से प्रोडक्‍शन कैपेस‍िटी में 40–50% का इजाफा करेंगी.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

GST

;