GST: जीएसटी कट से बदलेगा खर्चे का गणित, जनता के हाथ में होंगे एक्स्ट्रा ₹2 लाख करोड़; निर्मला सीतारमण का दावा
Advertisement
trendingNow12925683
Hindi Newsबिजनेस

GST: जीएसटी कट से बदलेगा खर्चे का गणित, जनता के हाथ में होंगे एक्स्ट्रा ₹2 लाख करोड़; निर्मला सीतारमण का दावा

GST reform 2025: जीएसटी में सुधार के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अब आम जनता के पास बचत के अवसर ज्यादा होंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 99% ऐसे सामान जो 12% की जीएसटी दर पर आते थे, उन्हें 5% की दर पर ला दिया गया है, जिससे खासतौर पर मध्यम वर्ग और गरीबों को फायदा होगा.

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST: जीएसटी कट से बदलेगा खर्चे का गणित, जनता के हाथ में होंगे एक्स्ट्रा ₹2 लाख करोड़; निर्मला सीतारमण का दावा

केंद्रीय सरकार ने जीएसटी में सुधार किए हैं, जो 22 सितंबर से लागू होंगे. इसमें लग्जरी और सिन गुड्स पर ज्यादा जीएसटी लगाने पर जोर दिया है, साथ ही रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी दर कम किया गया है. ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अब आम जनता के पास बचत के लिए ज्यादा पैसा बचेगा और परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को विजाग में आयोजित “नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार” कार्यक्रम के दौरान बताया कि जीएसटी व्यवस्था में किए गए बदलाव से आम जनता के हाथ में लगभग 2 लाख करोड़ रुपये अधिक पैसा आएगा. उन्होंने बताया कि अब 99% ऐसे सामान जो 12% की जीएसटी दर पर आते थे, उन्हें 5% की दर पर ला दिया गया है, जिससे खासतौर पर मध्यम वर्ग और गरीबों को फायदा होगा. 

इसे भी पढ़ें- 3 साल में ही इस SIP ने बना दिया अपने निवेशकों को लखपति, 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं इंवेस्टमेंट

Add Zee News as a Preferred Source

जीएसटी का बड़ा सुधार

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह जीएसटी सुधार 2017 में लागू किए गए वन नेशन, वन टैक्स के बाद सबसे बड़ा बदलाव है. नए नियमों के अनुसार 12% और 28% की दरें खत्म कर दी गई हैं. अब रोजमर्रा के ज्यादातर खाद्य और किराने के सामान पर 5% की ही दर लगेगी, जबकि दूध, ब्रेड और पनीर जैसे आवश्यक वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे इन वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी और आम आदमी की जिंदगी आसान होगी.

करदाता संख्या में भारी बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने बताया कि देश में जीएसटी से जुड़े करदाताओं की संख्या 65 लाख से बढ़कर अब 1.51 करोड़ हो गई है. यह वृद्धि इस सुधार की सफलता का एक बड़ा संकेत है. जीएसटी का राजस्व भी 2018 में 7.19 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में 22.08 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने न केवल कर प्रणाली को सरल बनाया है, बल्कि इसकी पहुंच भी व्यापक की है.

लाभ कौन-कौन मिलेगा?

सीतारमण ने कहा कि यह सुधार सिर्फ उद्योगों को ही नहीं, बल्कि आम जनता को दस गुना ज्यादा फायदा पहुंचाएगा. खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की जेब पर इसका सकारात्मक असर होगा. क्योंकि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर टैक्स कम होने से उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी और वे ज्यादा खर्च कर सकेंगे.

इसे भी पढे़ं- Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: 0 बैलेंस- दो फोटो से खुलवाएं बैंक खाता, बचत से बीमा तक जानें पीएम जन धन योजना के फायदे

नए जीएसटी स्लैब

- 5% जीएसटी दर पर अधिकांश रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान आएंगे.
- दूध, ब्रेड और पनीर जैसे आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा.
- 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं.
- टैक्स व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया गया है.

सरकार का लक्ष्य

वित्त मंत्री का कहना है कि यह सुधार भारत की कर व्यवस्था का एक बड़ा कदम है जो “गरीबी कम करने और आम आदमी की जिंदगी सुधारने” की दिशा में है. इससे करदाताओं की संख्या बढ़ेगी और सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

GST reform 2025

Trending news

बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
;