शादी-ब्याह और त्योहारों पर आएगी बचत की बहार! GST कटौती से घर-घर पहुंचेगी खुशियां, कंपनियों की कमाई 7% तक बढ़ने के आसार

त्योहारों का मौसम आते ही हर घर-परिवार में तैयारियों का दौर शुरू हो जाता है. शादियों की रौनक और त्योहारों की खरीदारी के बीच अगर जेब पर बोझ हल्का हो जाए तो खुशियां दोगुनी हो जाती हैं. केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में की गई कटौती ने आम लोगों को यही तोहफा दिया है. अब रोजमर्रा से लेकर बड़ी खरीद तक में उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जबकि कंपनियों की कमाई में भी नई रफ्तार देखने को मिलेगी.

क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी में हुई इस कटौती से चालू वित्त वर्ष में भारतीय उद्योग जगत का राजस्व 6-7 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. इसका सीधा असर उपभोग पर पड़ेगा, जो देश की कॉर्पोरेट कमाई का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा है. रिपोर्ट बताती है कि यह कटौती ऐसे समय में हुई है जब ग्लोबल अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन भारत में त्योहारों और शादियों का सीजन अपने चरम पर है. ऐसे में लोगों की जेब से निकलने वाला हर रुपया कंपनियों की बिक्री को नई ऊंचाई देगा.

किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा असर?

नई दरों से FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे. इसका फायदा सीधे-सीधे आम उपभोक्ताओं को मिलेगा. छोटे इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों की बिक्री में 100-200 बेसिस प्वाइंट तक सुधार का अनुमान है, जिससे खासकर एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल और स्कूटर की डिमांड बढ़ेगी. छोटी कारों और कॉम्पैक्ट SUVs पर भी राहत की बौछार होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स दरों में कटौती से इन गाड़ियों की कीमतें 8-9% तक घटेंगी, जिससे बिक्री का ग्राफ 2-4% की बजाय 4-6% तक पहुंच सकता है. यह उन ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो लंबे समय से गाड़ी खरीदने का इंतजार कर रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- घर खरीदने या बनाने का सपना होगा सस्ता! GST में बदलाव के बाद सीमेंट और स्टील कितना सस्ता?

कृषि और निर्माण क्षेत्र पर असर

किसानों के लिए भी यह खबर किसी वरदान से कम नहीं. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया जैसे कच्चे माल पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है. इससे किसानों की लागत घटेगी और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आसान होगा. वहीं, निर्माण क्षेत्र में सीमेंट और अन्य सामग्री सस्ती होने से मकान बनाने की लागत भी घटेगी. शादी-ब्याह में नया घर खरीदने या बनवाने वालों के लिए यह किसी दिवाली गिफ्ट से कम नहीं.