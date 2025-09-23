GST फाइलिंग का झंझट खत्म! इन टैक्सपेयर्स को मिली राहत, जानें कैसे बदलेगा नियम

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद से छोटे कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए एनुअल रिटर्न भरना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है. न केवल यह प्रक्रिया समय लेने वाली है बल्कि इसके लिए अकाउंटेंट्स और टैक्स कंसल्टेंट्स की मदद लेनी पड़ती है, जिससे एक्स्ट्रा खर्च भी जुड़ जाता है. ऐसे में सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. 17 सितंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन में सरकार ने कुछ कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को पूरी तरह से जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने से फ्री कर दिया है.

सरकार ने साफ किया है कि जिन GST रजिस्टर्ड कारोबारियों और प्रोफेशनल्स का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये तक है, उन्हें अब वित्त वर्ष 2024-25 से एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी. यह राहत 31 दिसंबर 2025 को ड्यू होने वाले GST रिटर्न से ही लागू हो जाएगी.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

टैक्स एक्सपर्ट पराग मेहता का कहना है कि अभी तक जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है, उन्हें एनुअल रिटर्न भरना पड़ता था. हालांकि, सरकार समय-समय पर 2 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वालों को छूट देती रही है. उनका मानना है कि यह कदम छोटे टैक्सपेयर्स को कठिन कंप्लायंस और एक्स्ट्रा खर्च से बचाएगा. लेकिन एक कमी यह भी है कि एनुअल रिटर्न भरने से टैक्सपेयर्स को अपने पिछले साल की गलतियां सुधारने और डिफॉल्ट्स को ठीक करने का मौका मिलता था, जो अब शायद हाथ से निकल जाएगा.

GST फॉर्म में नया बदलाव

RSM India एसोसिएट डायरेक्टर - GST भोगवली मल्लिकार्जुन गुप्ता बताते हैं कि हाल ही में GSTR-9 में नया टेबल 6A1 जोड़ा गया है. यह बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए ITC (Input Tax Credit) क्लेम्स को और ज्यादा स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है. पहले अधूरी या गलत जानकारी के कारण नोटिस आ जाते थे, लेकिन अब यह नई व्यवस्था टैक्सपेयर्स और अधिकारियों दोनों के लिए रिकन्सिलेशन आसान बनाएगी. गुप्ता का कहना है कि टैक्स विभाग अब ITC से जुड़ी जानकारी को पहले साल के आंकड़ों के साथ मिलाकर देखेगा, जिससे पारदर्शिता और जिम्मेदारी दोनों बढ़ेंगी. इससे अनावश्यक नोटिस और लिटिगेशन के खर्च में भी कमी आएगी.