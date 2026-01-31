Advertisement
Budget Expectations 2026: GST, ग्रोथ ओरिएंटेड और मार्केट..., बजट से NSE के एमडी और CEO आशीष चौहान को क्या हैं उम्मीदें?

 Budget 2026: बीते गुरुवार को पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में देश की संभावित विकास दर को 7% आंका गया था. यह तीन वर्ष पहले 6.5 फीसदी थी. वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8 फीसदी से 7.2 फीसदी तक लगाया गया है. अभी सभी की निगाहें 1 फरवरी के बजट पर हैं.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:38 PM IST
Ashish Chauhan Budget Expectations 2026: 28 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र को लेकर 1 फरवरी को बड़ा खास दिन है. जी हां, एक फरवरी दिन रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में बजट पेश किया जाएगा. देश के नागरिकों को इस बजट से कई सारी उम्मीदें हैं. इनमें से लोगों की उम्मीदें खासकर के दो बातों पर अधिक हैं. पहली बात कि क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाला है. वहीं, दूसरी बात यह है कि देश की मोदी सरकार इनकम टैक्स को लेकर क्या कुछ बड़े ऐलान या फिर बड़ा बदलाव करने वाली है.

इस बीच स्टॉक एक्सचेंज NSE (National Stock Exchange) के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने Zee Business से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने आगामी बजट से अपनी उम्मीदों को लेकर बात कही है, जिनमें उन्होंने GST (Goods and Services Tax) और Income Tax का भी जिक्र किया है.

हर तरह के टैक्स कम हों- आशीष चौहान 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड लगातार नौंवी बार संसद में बजट पेश करेंगी. वह 1 फरवरी सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट भाषण पढ़ेंगी. तब सभी की निगाहें उनके द्वारा बजट भाषण में किए जा रहे बड़े-बड़े ऐलानों पर होंगी. इस बीच आगामी बजट से NSE के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने खास उम्मीद जताई है. Zee Business से बातचीत करते हुए आगामी बजट को लेकर आशीष चौहान ने कहा हमारी उम्मीदें कायम रहती हैं. हर बार हमें लगता है कि थोड़ा हर चीज में जीएसटी कम हो, एसटीटी (Securities Transaction Tax)कम हो, एलटीसीजी कम हो. हर तरह के टैक्स (इनकम टैक्स भी) कम हों, ऐसी हमारी उम्मीदें रहती है. 

उन्होंने आगे कहा- लेकिन सरकार को अपने आप को चलाना होता है तो उनको भी बजट को बैलेंस करना पड़ता है. आशीष चौहान ने कहा कि ग्रोथ ओरिएंटेड (विकास पर फोकस) बजट हो तो कंपनियों का मुनाफ बढ़ेगा. तब जाकर मार्केट बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि कंपनियों के बेहतरीन प्रदर्शन हो, ऐसा बजट होना चाहिए.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: संडे को व‍ित्‍त मंत्री पेश करेंगी बजट, शेयर बाजार भी खुलेंगे; क्‍या 1 फरवरी को बैंक भी खुलेंगे?

29 जनवरी को पेश हुआ था इकॉनॉमिक सर्वे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 29 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था. सुबह करीब 11 बजे वित्त मंत्री ने देश के इकोनॉमिक सर्वे को संसद के पटल पर रखा था. इस सर्वे में देश की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र था. बीते गुरुवार को पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे में देश की संभावित विकास दर को 7% आंका गया था. यह तीन वर्ष पहले 6.5 फीसदी थी. वहीं, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.8 फीसदी से 7.2 फीसदी तक लगाया गया है. इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी के अलावा सरकार की उपलब्धियों के साथ महंगाई, विभिन्न उद्योगों समेत देश की फाइनेंशियल जानकारी भी दी गई. AI में अधिक निवेश करने की बात कही है. वहीं, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद अभी सभी की नजरें बजट पर है. 1 फरवरी दिन रविवार को वित्त मंत्री संसद के लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी. 

मालूम हो कि पिछले साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा लगातार आठवीं बार बजट पेश किया गया था. साल 2025-26 का वह बजट 50 लाख 65 हजार 345 करोड़ रुपये का था. उसमें कुल पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) करीब 11.21 लाख करोड़ रुपये का था. अब इस बार देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी. 

