GST तो कम हो गया, लेकिन ये सिन गुड्स क्या है? जिसे खरीदना पड़ेगा महंगा

Sin Goods In GST: सरकार ने एक तरफ सिन गुड्स पर टैक्स बढ़ाकर जिम्मेदार उपभोग को बढ़ावा देने की कोशिश की है. इसमें कौन-कौन से वस्तुए शामिल हैं, अब ये कितनी महंगी होंगी इसे आप यहां समझ सकते हैं.
नए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने एक कई अहम फैसले लिए. इसमें एक एक बड़ा कदम सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाने पर मंजूरी देना है. अभी तक इन वस्तुओं पर 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लगाया जाता था. लेकिन अब इन पर सीधा 40% टैक्स स्लैब लागू होगा. यह नई दर 22 सितंबर 2025 से लागू होगी.
क्या है सिन गुड्स?
इसमें वो सभी वस्तुएं आती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और नेचर से लग्जरी होती हैं. इसमें सिगरेट, सिगार, गुटखा, बीड़ी, जर्दा, पान मसाला, चबाने वाला और सुगंधित तंबाकू, फ्लेवर्ड और कार्बोनेटेड पेय शामिल हैं. दुनिया भर की सरकार आमतौर पर इसपर हाई टैक्स लगाती है, जिससे इसके खपत को कंट्रोल किया जा सके. इसपर लगने वाले टैक्स को सिन टैक्स भी कहते हैं.
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का कहना है कि यह नया टैक्स स्लैब जनहित में लाया गया है. इन वस्तुओं का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य और समाज के लिए नुकसानदायक है. इसलिए सरकार ने इन पर टैक्स बढ़ाकर लोगों को इसके इस्तेमाल से हतोत्साहित करने का प्रयास किया है.
अभी क्या रहेगा लागू?
जब तक केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान पूरा नहीं हो जाता, तब तक तंबाकू उत्पादों पर 28% जीएसटी + सेस लागू रहेगा. बाद में यह दर सीधे 40% टैक्स स्लैब में शामिल कर दी जाएगी.
शराब पर क्या असर?
सरकार ने साफ किया है कि शराब पहले की तरह जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेगी. इस पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास रहेगा, जो इस पर अपना उत्पाद शुल्क लगाते रहेंगे.
कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से तंबाकू और पेय उत्पाद बनाने वाली कंपनियों पर मिलाजुला असर होगा. जैसे ITC लिमिटेड जो भारत की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है और अपना लगभग 80% मुनाफा सिगरेट बिक्री से कमाती है. उसे कुछ जोखिम उठाना पड़ सकता है. हालांकि, अब टैक्स नीति साफ होने से व्यापारिक अनिश्चितता कम होगी, जो कंपनियों के लिए राहत की बात है.