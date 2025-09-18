GST New Rates: GST 2.0 से जुड़े सवालों पर सरकार ने जारी किया FAQs, यहां मिलेंगे सभी जवाब
Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:11 PM IST
GST New Rates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने गुरुवार को GST 2.0 को लेकर छह सवालों का एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (FAQs) जारी किया गया है. इसका उद्देश्य 22 सितंबर को लागू होने वाले GST सुधारों के बारे में लोगों को बेहतर ढंग से जानकारी देना है. नई दरें वर्ष 2017 में 28 जून को जारी की गई नोटिफिकेशन की जगह लेंगी. पहले जीएसटी की चार दरें थीं – 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत. लेकिन, अब नई दरों के मुताबिक केवल दो स्लैब रहेंगे – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत. ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे.

 

 GST 2.0 को लेकर छह सवाल

 1. मुझे किस नोटिफिकेशन में वस्तुओं पर CGST दरों में बदलाव देखने को मिलेगा? क्या कोई नई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी?

उत्तर : सामानों पर CGST दरों में बदलाव आपको नोटिफिकेशन संख्या 9/2025- सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 17.9.2025 में मिलेगा. ये नोटिफिकेशन संख्या 9/2025- सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 17.9.2025, पूर्व की नोटिफिकेशन संख्या 1/2017- सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 28 जून 2017 के स्थान पर जारी की गई है.

2  मुझे CGST से छूट प्राप्त वस्तुओं की लिस्ट किस नोटिफिकेशन में मिलेगी? क्या कोई नई नोटिफिकेशन जारी की जा रही है?

उत्तर : आपको CGST से छूट प्राप्त वस्तुओं की सूची नोटिफिकेशन संख्या 10/2025-सेंट्रल टैक्स (रेट)  दिनांक 17.9.2025 में मिलेगी. ये नोटिफिकेशन संख्या 10/2025-सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 17.9.2025, पूर्व की नोटिफिकेशन संख्या 2/2017-सेंट्रल टैक्स (रेट)  दिनांक 28 जून 2017 के स्थान पर जारी की गई है.

3. हस्तशिल्प के लिए GST दर मुझे किस नोटिफिकेशन में मिलेगी? क्या कोई नई नोटिफिकेशन  जारी की जाएगी?
 

उत्तर :  हस्तशिल्प के लिए GSTदरें आपको नोटिफिकेशन संख्या 13/2025-सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 17.9.2025 में मिलेंगी. ये नोटिफिकेशन संख्या 13/2025-सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 17.9.2025, नोटिफिकेशन  संख्या 21/2018-सेंट्रल टैक्स (रेट)  दिनांक 26 जुलाई, 2018 को रिवाइज करने के लिए जारी की गई है.

4. कौन सी नोटिफिकेशन कंपनसेशन सेस की संशोधित दरें निर्धारित करती है?

उत्तर : कंपनसेशन सेस दरों में परिवर्तन नोटिफिकेशन करने के लिए अधिसूचना संख्या 1/2017-कंपनसेशन सेस  (दर) दिनांक 28.6.2017 को नोटिफिकेशन संख्या 2/2025-कंपनसेशन सेस  (दर) दिनांक 17.9.2025 द्वारा संशोधित किया गया है.

5. पेट्रोलियम ऑपरेशंस के लिए आयातित वस्तुओं पर GST दर में परिवर्तन से संबंधित नोटिफिकेशन कौन सी है?

उत्तर : कृपया इस संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 11/2025- के सेंट्रल टैक्स (रेट)  दिनांक 17.9.2025 देखें.

6. क्या स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ईंटों के लिए कोई नई नोटिफिकेशन जारी की गई है?

उत्तर : रेत-चूना ईंटों के अलावा अन्य ईंटों के लिए स्पेशल कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत  GST दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 14/2025- सेंट्रल टैक्स (रेट) दिनांक 17.9.2025 जारी की गई है.

