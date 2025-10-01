शैंपू से दाल तक... 400 सामानों पर GST घटा, लेकिन कीमतें जस की तस, सरकार का एक्शन मोड ऑन

सरकार ने शैंपू से लेकर दाल तक लगभग 400 जरूरी चीजों पर GST कम की हैं. इसका मकसद आम जनता की बचत को बढ़ाना था. लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस टैक्स कटौती का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है. खासतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स साइट्स पर जरूरी सामान की कीमतों में उतनी कमी नहीं आई है जितनी होनी चाहिए थी.

ऐसे में सरकार इस बात की कड़ी निगरानी कर रही है कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियां टैक्स कटौती का फायदा छिपा रही हैं या नहीं. GST दरों में बदलाव 22 सितंबर से लागू हुआ है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की अलग-अलग दरों को मिलाकर सिर्फ दो दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी गई हैं. इससे 99 प्रतिशत रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती हो जानी चाहिए थी. इसके बावजूद कीमतों में कमी ना होने की शिकायतें मिली हैं.

नजर रखने का आदेश

सरकार की कोशिश है कि टैक्स कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को मिले. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 54 जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने का आदेश दिया है. मक्खन, शैंपू, टूथपेस्ट, एयर कंडीशनर, टीवी जैसी चीजें इस सूची में शामिल हैं. अब इन वस्तुओं के दाम हर महीने रिपोर्ट के रूप में सरकार को दिए जाएंगे.

सिस्टम नहीं कर रहा काम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया गया है कि कई कंपनियां खुद मान चुकी हैं कि उन्होंने कीमतें घटाकर टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है. लेकिन मुनाफाखोरी रोकने के लिए जो सिस्टम बनाया जाना था, वह अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.

आम आदमी को जल्द मिलेगी राहत

सरकार की निगरानी से उम्मीद है कि जल्द ही उपभोक्ताओं को टैक्स कटौती का सही फायदा मिलेगा. साथी है महंगाई में कुछ राहत मिलेगी. हालांकि अभी भी कई लोग ई-कॉमर्स साइट्स पर कीमतों में कमी ना होने से परेशान हैं. सरकार की कोशिश है कि ये कंपनियां नियमों का पालन करें और खरीदारों को सस्ता सामान मिले.