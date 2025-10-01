Advertisement
trendingNow12943327
Hindi Newsबिजनेस

शैंपू से दाल तक... 400 सामानों पर GST घटा, लेकिन कीमतें जस की तस, सरकार का एक्शन मोड ऑन

जीएसटी की नई दरों के बावजूद ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स साइट्स पर जरूरी सामान की कीमतों में उतनी कमी नहीं आई है जितनी होनी चाहिए थी. ऐसे में सरकार ने मुनाफाखोरी को रोकने और उपभोक्ताओं तक फायदों को पहुंचाने के लिए फील्ड ऑफिसर्स को तैनात किया है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शैंपू से दाल तक... 400 सामानों पर GST घटा, लेकिन कीमतें जस की तस, सरकार का एक्शन मोड ऑन

सरकार ने शैंपू से लेकर दाल तक लगभग 400 जरूरी चीजों पर GST कम की हैं. इसका मकसद आम जनता की बचत को बढ़ाना था. लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस टैक्स कटौती का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है. खासतौर पर ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई-कॉमर्स साइट्स पर जरूरी सामान की कीमतों में उतनी कमी नहीं आई है जितनी होनी चाहिए थी.

ऐसे में सरकार इस बात की कड़ी निगरानी कर रही है कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियां टैक्स कटौती का फायदा छिपा रही हैं या नहीं. GST दरों में बदलाव 22 सितंबर से लागू हुआ है, जिसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की अलग-अलग दरों को मिलाकर सिर्फ दो दरें 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत कर दी गई हैं. इससे 99 प्रतिशत रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती हो जानी चाहिए थी.  इसके बावजूद कीमतों में कमी ना होने की शिकायतें मिली हैं.

इसे भी पढ़ें- Blue Dart Price Hike: कुरियर भेजना होगा महंगा... ब्लू डार्ट ने बढ़ाए कुरियर रेट्स, जानें किसे मिलेगी राहत

Add Zee News as a Preferred Source

नजर रखने का आदेश

सरकार की कोशिश है कि टैक्स कटौती का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को मिले. इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 54 जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने का आदेश दिया है. मक्खन, शैंपू, टूथपेस्ट, एयर कंडीशनर, टीवी जैसी चीजें इस सूची में शामिल हैं. अब इन वस्तुओं के दाम हर महीने रिपोर्ट के रूप में सरकार को दिए जाएंगे.

सिस्टम नहीं कर रहा काम

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया गया है कि कई कंपनियां खुद मान चुकी हैं कि उन्होंने कीमतें घटाकर टैक्स कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है. लेकिन मुनाफाखोरी रोकने के लिए जो सिस्टम बनाया जाना था, वह अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है.

इसे भी पढ़ें- Bank Holiday Alert: दशहरा से छठ तक... अक्टूबर में सिर्फ 10 दिन खुलेंगे बैंक, RBI ने जारी किया बैंक हॉलिडे कैलेंडर, पहले ही जान लें छुट्टियों की लिस्ट

आम आदमी को जल्द मिलेगी राहत

सरकार की निगरानी से उम्मीद है कि जल्द ही उपभोक्ताओं को टैक्स कटौती का सही फायदा मिलेगा. साथी है महंगाई में कुछ राहत मिलेगी. हालांकि अभी भी कई लोग ई-कॉमर्स साइट्स पर कीमतों में कमी ना होने से परेशान हैं. सरकार की कोशिश है कि ये कंपनियां नियमों का पालन करें और खरीदारों को सस्ता सामान मिले.

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं. इस दौरान इन्ह...और पढ़ें

TAGS

GST Reduction

Trending news

जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
Zubeen Garg death probe undate
जुबीन गर्ग की पत्नी के शक पर मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस ने कहा- 7 दिन में बाहर लाएंगे सच
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अचानक बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु अस्पताल में भर्ती
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
NCRB
जिहादी हमलों में 87% और चरमपंथी हिंसा में 64 फीसद गिरावट, NCRB ने जारी किए आंकड़े
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
Delhi High Court
GST कम हुआ तो रेट कम करें, पैकेट बड़ा करना ग्राहक के साथ धोखा, लगाया 5 लाख जुर्माना
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
;