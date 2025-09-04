मिडिल क्लास के लिए आज रात से ही हैप्पी दिवाली.खाने से लेकर पहनने-ओढ़ने की ये चीजें हो गई सस्ती,वित्त मंत्री ने हाउस वाइफ,किसानों, स्टूडेंट सबको दिया तोहफा

GST New Slab: आप जब रात का खाना-पीना खत्म कर सोने की तैयारी कर रहे थे, सरकार ने बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया. सरकार ने डेढ़ महीने पहले ही मिडिल क्लास की हैप्पी दिवाली कर दी. सरकार के इस फैसले से आपके रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो गई हैं.सस्ते महंगे की वो लिस्ट सामने आ गई है, जिसके लिए अक्सर आपको बजट ऐलानों का इंतजार रहता है. दरअसल सरकार ने GST रिफॉर्म का बड़ा ऐलान कर दिया है. इस रिफॉर्म में छात्रों, किसानों, मिडिल क्लास, हाउस वाइफ सबको कुछ न कुछ मिला है.

22 सितंबर से सस्ती हो जाएंगी ये चीजें

सरकार ने माल एंव सेवा कर यानी GST स्लैब में बड़ा बदलाव कर दिया है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में सरकार ने सिर्फ 2 स्लैब को मंजूरी दी. मौजूदा वक्त में जीएसटी के 4 स्लैब हैं, जिसे घटाकर 2 कर दिया गया है. अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 और 18 फीसदी होंगे. हालांकि लग्जरी आइटम्स के लिए 40 फीसदी का भी एक स्लैब रहेगा. सरकार ने 12 पीसदी और 28 फीसदी वाले जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया है. नई जीएसटी दरें नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होगी. यानी 22 सितंबर से कई चीजें सस्ती हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

पहली बार सस्ती होगी ये चीजें

सबसे खास बात है कि साल 2017 के पहली बार है, जब जीएसटी स्लैब में इस तरह का बड़ा बदलाव हो रहा है. पहली बार है जब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को जीरो जीएसटी में रखा गया. दवाओं और स्टेशनरी को टैक्स फ्री किया गया, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम, ब्रांडेड मिठाईयों पर जीएसटी कटौती कर उसे 5 फीसदी के दायरे में रखा गया. रोटी, खाखरा, चपाती, पिज्जा ब्रेड, पराठे पर पहली बार जीएसटी टैक्स में कटौती की गई. कपड़े और जूते जैसे ब्रांडेड चीजों पर 2017 के बाद पहली बार कीमतें कम हो रही है. इसी तरह से एटी, 32 इंच से बड़े टीवी, मोबाइल फोन , फ्रीज, वॉशिंग मशीन 2017 के बाद पहली बार टैक्स कटौती की वजह से सस्ती हो रही है.

मिडिल क्लास को सस्ता इलाज : हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST खत्म

लंबे वक्त से जिस फैसले का लोगों को इंतजार था, वो आखिरकार आज पूरी हो गई. सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया. अब तक इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18 फीसदी का जीएसटी लग रहा था, लेकिन अब इसे खत्म कर जीरो जीएसटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है.Zero GST का मतलब है कि अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. इसी तरह से सरकार ने 33 जीवनरक्षा दवाओं को भी जीरो जीएसटी में शामिल किया है. इसके अलावा यूएचटी दूध, छेना, पनीर, पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक को टैक्स फ्री कर दिया गया. रोटी, पराठा, पिज्जा ब्रेड भी टैक्स फ्री हो गए हैं.

हाउस वाइफ के किचन में बचत: खाने-पीने से लेकर घर के सामान होंगे सस्ते

सरकार ने अधिकांश खाने-पीने और घर के सामानों को 5 फीसदी वाले जीएसटी के दायरे में रखा है. शैंपू, तेल, साबुन से लेकर पास्ता, नमकीन, कॉफी, नूडल्स , चॉकलेट, बिस्‍कुट से लेकर पेस्‍ट्री, मिठाइयां और आइस्‍क्रीम जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी. घी, तेल, चीनी, चाय खरीदारी में अब आपके पैसे बचने वाले हैं. इसके अलावा 1000 रुपये के अधिक के ब्रांडेड कपड़े, जूते सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा एसी, टीवी, डिशवॉशर, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन पर टैक्स घटने से कीमतों में कमी आ जाएगी. छोटी कार से लेकर टू व्हीलर्स तक सस्ते हो जाएंगे. सीमेंट, पेंट, स्टील, टाइल्स पर जीएसटी घटने से घर बनाना सस्ता हो जाएगा.

छात्रों के लिए सस्ती हुई पढ़ाई की चीजें

सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए भी जीएसटी रिफॉर्म में तोहफा दिया है. मैप, चार्जट ग्लोब, पेंसिल, सापनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, किताबें, नोटबुक, रबर जैसी पढ़ाई-लिखाई की चीजें सस्ती कर दी. इनपर पर पहले 12 फीसदी का जीएसटी लगता था, जबकि रबर पर 5 फीसदी जीएसटी लगता था. इसे कम कर अब जीरो कर दिया गया है. अस्पताल में इलाज से लेकर दवाएं और हेल्थ इंश्योरेंस तक सब होगा सस्ता, GST रिफॉर्म से कितना बचेगा पैसा, कैलकुलेशन देख लीजिए

हाउसवाइफ को क्या मिला

हाउस वाइफ के लिए सिलाई मशीन से लेकर उसके पार्ट्स पर टैक्स घटा दिया गया है. सरकार ने इसपर जीएसटी की दरों को 12 फीसदी से कम कर 5 फीसदी कर दिया है. इसके अवाला, घर, रसोई, पर्सनल केयर, पर्सनल हाइजीन घी, तेल, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसी चीजें सस्ती कर दी. इनपर टैक्स में कटौती की गई.

किसानों को क्या मिला

किसानों को राहत देते हुए सरकार ने टैक्टर टायर्स, पार्ट्स पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. वहीं टैक्टर पर जीएसटी 12 फीसदी से कम कर 5 फीसदी हो गया. खाद, कीटनाशकों पर टैक्स घटा लिया गया है. खेती बाड़ी की मशीने, सिंचाई के सामन पर जीएसटी कम कर 5 फीसदी कर दिया गया है.