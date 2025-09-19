जीएसटी रेट कटौती से सरकार पर कोई बड़ा राजकोषीय बोझ नहीं बढ़ेगा, क्रिसिल ने क‍िया दावा
Advertisement
trendingNow12929233
Hindi Newsबिजनेस

जीएसटी रेट कटौती से सरकार पर कोई बड़ा राजकोषीय बोझ नहीं बढ़ेगा, क्रिसिल ने क‍िया दावा

रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि टैक्स रेट में कमी के कदम से सरकारी राजस्व पर कोई बड़ा दबाव पड़ने की संभावना नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'वित्त वर्ष 2024 तक, जीएसटी राजस्व का 70 से 75 प्रतिशत अधिकांश हिस्सा 18 प्रतिशत स्लैब से आया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 19, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीएसटी रेट कटौती से सरकार पर कोई बड़ा राजकोषीय बोझ नहीं बढ़ेगा, क्रिसिल ने क‍िया दावा

GST Rate Cut: क्रिसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी रेट्स को रेशनलाइज करने से सरकार पर किसी तरह का कोई बड़ा राजकोषीय बोझ नहीं आएगा. सरकार ने जीएसटी सुधारों के कारण शॉर्ट टर्म में राजस्व में 48,000 करोड़ रुपये का सालाना नेट डेफ‍िस‍िट होने का अनुमान लगाया है. क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर में कुल जीएसटी कलेक्‍शन 10.6 लाख करोड़ रुपये था.  इसलिए यह घाटा ज्यादा नहीं लगता.

रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि टैक्स रेट में कमी के कदम से सरकारी राजस्व पर कोई बड़ा दबाव पड़ने की संभावना नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'वित्त वर्ष 2024 तक, जीएसटी राजस्व का 70 से 75 प्रतिशत अधिकांश हिस्सा 18 प्रतिशत स्लैब से आया. केवल 5-6 प्रतिशत 12 प्रतिशत स्लैब से और 13-15 प्रतिशत 28 प्रतिशत स्लैब से आया.' वस्तुओं के टैक्स रेट को 12 प्रतिशत से कम करने से राजस्व में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा.

इस बीच, मोबाइल टैरिफ शुल्क जैसी कई तेजी से बढ़ती सेवाओं पर कर की दरें अपरिवर्तित हैं. ई-कॉमर्स डिलीवरी जैसी नई सेवाओं को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है और उन पर 18 प्रतिशत कर लगाया गया है और अन्य जन उपभोग की वस्तुओं पर लाभ के कारण प्रयोज्य आय में कुछ वृद्धि से उनकी मांग और कर संग्रह में वृद्धि हो सकती है. रिपोर्ट में कहा गया क‍ि हायर इनकम ग्रुप से प्रीमियम मांग बरकरार रह सकती है, जिससे राजस्व को बढ़ावा मिल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा, जीएसटी सुधार से अधिक वस्तु और सेवाएं औपचारिक दायरे में आ सकती हैं, जिससे मध्यम अवधि में कर वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है. हालांकि उपभोग पर इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि जीएसटी में कटौती का असर उपभोक्ता कीमतों पर कितनी तेजी और किस हद तक पड़ता है, लेकिन आवश्यक वस्तुओं पर कर कटौती से क्रय शक्ति बढ़ सकती है, जिससे उपभोग को धीरे-धीरे व्यापक बढ़ावा मिल सकता है.

इसके अलावा, इस वित्त वर्ष में उपभोग के लिए अन्य वृहद सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कम मुद्रास्फीति, उधार लेने की लागत में कमी, इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा घोषित आयकर राहत और बेहतर कृषि. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति तो सेना ने फैलाया जाल, बंकरों पर नजर रखेगी तीसरी आंख
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
Manipur
मणिपुर के बिष्णुपुर में पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी पर हमला; 2 जवान शहीद, 3 घायल
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
kangana ranaut
लोग बेसहारा हो गए हैं....हिमाचल के हालात ने दहलाया कंगना का दिल, कह दी ये बड़ी बात
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
;