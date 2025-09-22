GST Rate Cuts: दुकानदार ने नहीं दे रहे हैं GST छूट, तो यहां करें शिकायत
Advertisement
trendingNow12932916
Hindi Newsबिजनेस

GST Rate Cuts: दुकानदार ने नहीं दे रहे हैं GST छूट, तो यहां करें शिकायत

नए सिस्टम के तहत, Ingram पोर्टल पर अब GST से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है. इसमें कई सब-कैटेगरी जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, FMCG और अन्य शामिल हैं. उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST Rate Cuts: दुकानदार ने नहीं दे रहे हैं GST छूट, तो यहां करें शिकायत

GST Rate Cuts: कंज्यूमर को GST रेट में कमी का पूरा फायदा दिलवाने और सामान की कीमतों में किसी भी तरह की हेराफेरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म पोर्टल (INGRAM) पर संशोधित GST रेट से संबंधित शिकायतों के तुरंत रजिस्ट्रेशन और निपटारे के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई है.

यहां करें शिकायत 

नए सिस्टम के तहत, Ingram पोर्टल पर अब GST से संबंधित शिकायतों के लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है. इसमें कई सब-कैटेगरी जैसे वाहन, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, FMCG और अन्य शामिल हैं. उपभोक्ता सीधे इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

GST 2.0 लागू

लंबे इंतजार के बाद देश में GST 2.0 लागू हो गया है. 22 सितंबर से शुरू हुई इस नई टैक्स व्यवस्था ने कई स्लैब्स को खत्म कर लगभग 90% सामान को 12% स्लैब से घटाकर 5% पर ला दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे उपभोक्ताओं की जेब में सीधे 2 लाख करोड़ रुपये की राहत करार दिया है. 

आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की. जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से GST रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया. सरकार ने फैसले से आपके रसोई से लेकर गाड़ी, टीवी-फ्रीज, घर वाले के सामानों से लेकर दूध-घी-बटर, चीज, कपड़े-जूते समेत सस्ते हो जाएंगे. मदर डेयरी, अमूल, ITC जैसी कंपनियों ने जीएसटी का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सामानों के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं.  

यह भी पढ़ें : 54,000 से लेकर 3.04 लाख रुपये का बचाएं, एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर हुई सस्ती

INGRAM क्या है?

इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म (INGRAM) पोर्टल एक सरकारी पहल है जिसे उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने और उनका समाधान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसे मिनिस्ट्री ऑफ कंस्यूमर अफेयर्स,  फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करता है. 

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

GST rate cuts

Trending news

हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
;