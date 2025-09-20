22 सितंबर से बदलेंगे GST रेट्स! आपकी जेब कटेगी या होगी बचत? MRP जरूर चेक करें वरना पछताएंगे

22 सितंबर से देशभर में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की नई दरें लागू होने जा रही हैं. आमतौर पर GST में बदलाव का मतलब लोगों की जेब पर सीधा असर होता है क्योंकि कुछ चीजें महंगी होती हैं तो कुछ सस्ती. लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है. वजह है पैकेज्ड प्रोडक्ट्स पर एक साथ दो MRP दिखना. ऐसे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दुकानदार आपको पुराने रेट पर सामान थमा सकता है और आप फायदा उठाने के बजाय नुकसान झेल सकते हैं.

क्यों हो सकता है कंफ्यूजन?

सरकार ने नई दरें लागू करने के लिए कंपनियों को छूट दी है कि वे 22 सितंबर से पहले बने प्रोडक्ट्स पर नए दाम स्टिकर, स्टांप या डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए दर्ज कर सकते हैं. यानी पैक पर पुराना MRP भी रहेगा और उसके साथ नया MRP भी लिखा जा सकता है. उदाहरण के लिए, अगर बिस्किट के एक पैकेट पर पहले MRP 50 रुपए लिखा था, तो अब नए GST लागू होने के बाद उस पर नया MRP 48 रुपए चिपका दिया जाएगा. अब अगर दुकानदार को नियमों की जानकारी नहीं है या वह जानबूझकर पुराने दाम वसूलता है, तो ग्राहक को 2 रुपए का नुकसान हो सकता है.

कंपनियों को मिली राहत, ग्राहकों को सावधानी की जरूरत

पहले नियम था कि कंपनियों को MRP में बदलाव की जानकारी दो बड़े अखबारों में विज्ञापन देकर देनी होती थी. अब यह बाध्यता हटा दी गई है. कंपनियों को सिर्फ नए दामों की लिस्ट डीलरों, रिटेलरों और लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के साथ शेयर करनी होगी. साथ ही पुरानी पैकेजिंग भी मार्च 2026 तक इस्तेमाल की जा सकती है. इसका मतलब है कि आने वाले महीनों तक बाजार में पुराने और नए दोनों तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद रहेंगे.

एक्सपर्ट्स का क्या कहना

ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर मनोज मिश्रा का कहना है कि सरकार का फैसला कंपनियों के लिए कंप्लायंस का बोझ घटाता है और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है, लेकिन ग्राहकों को सतर्क रहना होगा कि उन्हें सही MRP पर ही सामान मिले.

ग्राहकों के लिए अलर्ट

1. पैक पर लिखे नए MRP को जरूर चेक करें.

2. बिल पर दर्ज कीमत और पैक की कीमत मिलाएं.

3. छोटे दुकानदारों से खरीदारी करते समय खास सतर्क रहें.

4. अगर ज्यादा चार्ज किया जाए तो लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में शिकायत करें.