Advertisement
trendingNow12939955
Hindi Newsबिजनेस

GST कटौती होते ही घटे दाम तो बम-बम हो गया गाड़ियों का बाजार, सेल में जबरदस्त छलांग

सरकार के जीएसटी रिफॉर्म कर कई जरूरी बदलाव किए. सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कटौती होने के बाद से कीमतों में बदलाव दिखने लगा है.  जीएसटी कटौती के बाद बाइक, कारों की कीमत कम होने से सेल्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 28, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GST कटौती होते ही घटे दाम तो बम-बम हो गया गाड़ियों का बाजार, सेल में जबरदस्त छलांग

GST Impact: सरकार के जीएसटी रिफॉर्म कर कई जरूरी बदलाव किए. सरकार की ओर से जीएसटी दरों में कटौती होने के बाद से कीमतों में बदलाव दिखने लगा है.  जीएसटी कटौती के बाद बाइक, कारों की कीमत कम होने से सेल्स में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है. देश के कॉर्मिशियल और पैसेंजर्स वहीक्ल्स सेगमेंट में वित्त वर्ष 26 के लिए आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है. जीएसटी दरों में कटौती के बीच दोनों सेगमेंट में मध्यम वृद्धि की उम्मीद है. 

क्या कहती है रिपोर्ट  

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में वाणिज्यिक वाहनों की थोक बिक्री में सालाना आधार पर 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि खुदरा बिक्री में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. इस कमजोर वृद्धि की वजह जीएसटी कटौती की उम्मीद में बेड़े संचालकों द्वारा खरीद स्थगित करना है.  इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में थोक बिक्री में 1.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई.  

Add Zee News as a Preferred Source

आईसीआरए ने नए मॉडलों के लॉन्च और नीतिगत राहत के कारण वित्त वर्ष 26 में यात्री वाहनों की बिक्री में 1 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है. हल्के वाणिज्यिक वाहनों की खुदरा बिक्री अगस्त में 8.2 प्रतिशत और क्रमिक रूप से 0.8 प्रतिशत बढ़ी.रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वृद्धि के बावजूद, सेकेंड हैंड वाहनों के प्रति बढ़ती पसंद और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों से प्रतिस्पर्धा के कारण एलसीवी ट्रक खंड में चुनौतियां बनी हुई हैं. 

हाल ही में लंबे मानसून के कारण मांग में आई कमी के बावजूद, मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (एम एंड एचसीवी) की बिक्री में सालाना आधार पर 9.2 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई. बस सेगमेंट में प्रतिस्थापन मांग के कारण 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम रही, क्योंकि खरीदारों ने संभावित जीएसटी कटौती की आशंका में खरीदारी स्थगित कर दी थी.  

यात्री वाहनों के निर्यात में अगस्त में 25 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई. एसयूवी ने अपना दबदबा बनाए रखा, जो कुल यात्री वाहनों की बिक्री का 65 से 66 प्रतिशत था. आईसीआरए ने कहा कि समग्र आर्थिक माहौल, निर्माण और खनन में पुनरुत्थान और त्योहारी सीजन की निरंतर मांग से ऑटोमोबाइल सेगमेंट में बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

GST

Trending news

जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
Karur Stampede
मृतकों के परिजन को 20 लाख तो घायलों को 2 लाख देंगे एक्टर विजय, भगदड़ के बाद की घोषणा
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
Mumbai rain
मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
;