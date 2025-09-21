22 सितंबर से बचेगा मिडिल क्लास का पैसा, दूध-दही, तेल-शैंपू, AC-TV-कार...घटेंगे 400 सामान के दाम, GST से सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट देख लीजिए

New GST Rate Price Cut List: आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की. जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से GST रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया.
GST Sasta-Mahanga full List: आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की. जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से GST रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया. सरकार ने फैसले से आपके रसोई से लेकर गाड़ी, टीवी-फ्रीज, घर वाले के सामानों से लेकर दूध-घी-बटर, चीज, कपड़े-जूते समेत सस्ते हो जाएंगे. मदर डेयरी, अमूल, ITC जैसी कंपनियों ने जीएसटी का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सामानों के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं.
22 सितंबर क्या-क्या होगा सस्ता
जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी., 22 सितंबर से सिर्फ दो स्लैब में जीएसटी लगेगा जो कि 5% या 18% है. सरकार ने आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार सबको या तो 0% या फिर 5 % में रखा है. सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर आटा, चावल, दाल, दूध, घी, मक्खन जैसी चीजों को सस्ता कर दिया है. करीब 375 चीजों के दाम 22 सितंबर से कम हो जाएंगे. यानी आपके घर में बजट में आप अच्छी-खासी सेविंग कर सकेगें. GST कटौती का सीधा असर मिडिल क्लास की रसोई से लेकर जेब तक महसूस होगा. दूध, घी, बटर....सस्ते की लिस्ट तो देख ली, अब नोट कर लीजिए 22 सितंबर से महंगे होने वाले सामानों के नाम, लगेगा 40% GST
GST कटौती से सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट
The GST Council has approved significant reforms today. These reforms have a multi-sectoral and multi-thematic focus, aimed at ensuring ease of living for all citizens and ease of doing business for all: Office of Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/7yg9zELOvs
क्या-क्या होगा महंगा
चॉकलेट पर 31% से 5%
मिनरल वाटर पर 27% से 5%
साइकिल पर 22% से 5%
पर्सनल केयर पर 28% से 5%
कम #GST से ज़रूरी चीज़ें और सुविधाएँ अब होंगी और भी किफ़ायती!#GSTReforms #GSTCouncilMeeting pic.twitter.com/bCcXOCC1PM
