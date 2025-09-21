 22 सितंबर से बचेगा मिडिल क्लास का पैसा, दूध-दही, तेल-शैंपू, AC-TV-कार...घटेंगे 400 सामान के दाम, GST से सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट देख लीजिए
22 सितंबर से बचेगा मिडिल क्लास का पैसा, दूध-दही, तेल-शैंपू, AC-TV-कार...घटेंगे 400 सामान के दाम, GST से सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट देख लीजिए

New GST Rate Price Cut List:  आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की. जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से GST रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 21, 2025, 01:29 PM IST
22 सितंबर से बचेगा मिडिल क्लास का पैसा, दूध-दही, तेल-शैंपू, AC-TV-कार...घटेंगे 400 सामान के दाम, GST से सस्ते-महंगे की पूरी लिस्ट देख लीजिए

GST Sasta-Mahanga full List: आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की. जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से GST रिफॉर्म की नई दरें लागू करने का फैसला लिया गया. सरकार ने फैसले से आपके रसोई से लेकर गाड़ी, टीवी-फ्रीज, घर वाले के सामानों से लेकर दूध-घी-बटर, चीज, कपड़े-जूते समेत सस्ते हो जाएंगे. मदर डेयरी, अमूल, ITC जैसी कंपनियों ने जीएसटी का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सामानों के दाम घटाने शुरू कर दिए हैं.  

22 सितंबर क्या-क्या होगा सस्ता  

जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी., 22 सितंबर से सिर्फ दो स्लैब में जीएसटी लगेगा जो कि  5% या 18% है. सरकार ने आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर, घी और साबुन-शैंपू के साथ AC, कार सबको या तो 0% या फिर 5 % में रखा है. सरकार ने जीएसटी दरों में बदलाव कर आटा, चावल, दाल, दूध, घी, मक्खन जैसी चीजों को सस्ता कर दिया है. करीब 375 चीजों के दाम 22 सितंबर से कम हो जाएंगे. यानी आपके घर में बजट में आप अच्छी-खासी सेविंग कर सकेगें. GST कटौती का सीधा असर मिडिल क्लास की रसोई से लेकर जेब तक महसूस होगा.  दूध, घी, बटर....सस्ते की लिस्ट तो देख ली, अब नोट कर लीजिए 22 सितंबर से महंगे होने वाले सामानों के नाम, लगेगा 40% GST

fallback

 

GST कटौती से सस्ते होने वाले सामानों की पूरी लिस्ट  

  •   UHT दूध   
  •  मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड  
  •  पनीर (चीज़)  
  • छेना या पनीर   
  • रोटी, चपाती, खाखरा 
  • पास्ता, नूडल्स, कूसकूस
  • पेस्ट्री, केक, बिस्कुट
  • कॉर्न फ्लेक्स, 
  • केक, बिस्कुट, पेस्ट्री  
  •  स्टील के बर्तन 
  •  नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड)  
  •  सॉस, मसाले, सीज़निंग 
  •  चाय, कॉफी अर्क, चिकोरी  
  •  पास्ता, नूडल्स 
  •  जैम, जेली, मार्मलेड 
  •  नारियल पानी (पैकेज्ड)  
  •  गाढ़ा दूध 
  •  टूथब्रश, डेंटल-प्लेट ब्रश  
  •  टूथपेस्ट  
  •  टूथ पाउडर  
  •  टॉयलेट साबुन  
  •  शैम्पू
  • हेयर ऑयल 
  •   शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव 
  •  नैपकिन 
  •  पिज्जा ब्रेड 
  •  पराठा, परोट्टा  ब्रेड 
  •  मिट्टी के बर्तन  
  •  सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर   
  •  सूखे मेवे  
  •  खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, आम (सूखे) 
  •  खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम, सूखे)  
  •  अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर) 
  •  ब्राज़ील नट्स  
  •  शुगर कन्फेक्शनरी 
  •  चॉकलेट 
  •  पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर 
  •  कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, FRK  
  •  आइसक्रीम 
  •  सूप और शोरबा 
  •  टमाटर और मशरूम संरक्षित 
  •  सिरका प्रिजर्व सब्जियां 
  •  खमीर, बेकिंग पाउडर 
  •  टेक्सचराइज़्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बड़ी) 
  •   एक्सट्रूडेड नमकीन  
  •  माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां  
  •  कोकोआ मक्खन, तेल,  पाउडर 
  •  माल्ट-जौ  
  •  सब्जी रस, अर्क 
  •   रेफ्रिजरेटर  
  •  वॉशिंग मशीन  
  •  टेलीविजन सेट (सभी आकार)  
  •  एयर-कंडीशनर 
  •  माइक्रोवेव ओवन 
  •   इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीट 
  •  ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर 
  •  सिलाई मशीन 
  •  वैक्यूम क्लीनर 
  •  इलेक्ट्रिक इस्त्री 
  •  हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक शेवर  
  •  फुटवियर 2500 तक की कीमत तक 
  •  कालीन 
  • बांस और धातु के फर्नीचर  
  •  लकड़ी का फर्नीचर 
  •  प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर 
  •  बेंत और रतन का फर्नीचर  
  • कांच की चूड़ियां , कैंडल, छतरी 
  • हैंडक्राफ्ट  हैंडबैग, पाउच, पर्स 
  • हैंडबैग और शॉपिंग बैग , हाथ से बने शॉल , टोपी
  • पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक, इरेज़र, रबर बैंड 
  •  खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, गुड़िया 
  • ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड , शैक्षिक खिलौने 
  • बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड  
  • व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी दवाएं , डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स
  • फीडिंग बोतलें 
  • सर्जिकल रबर दस्ताने
  • कॉन्टैक्ट लेंस
  • टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर 
  •  सीमेंट, जूट, चावल की भूसी, जिप्सम, सिसल, बगास, कपास के डंठल
  • सिरेमिक बिल्डिंग ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स 
  •  तबला, मृदंगम, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, ढोलक 
  • साइकिल
  • डिशवॉशर 
  • मोटरसाइकिल (350cc तक)
  • स्कूटर और मोपेड
  • ऑटो, ई-रिक्शा
  • कारें (छोटी और मध्यम आकार)
  • इलेक्ट्रिक वाहन
  • एंबुलेंस 
  • बसें और ट्रक
  • टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स
  • नए न्यूमेटिक टायर  
  •  माचिस की तीलियां 

fallback

क्या-क्या होगा महंगा  

  •  
  • पान मसाला
  • सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी 
  •  गैर-अल्कोहलिक पेय,कार्बोनेटेड फल पेय
  • कैफीनयुक्त पेय
  • पौधों पर आधारित दूध पेय
  • कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष  
  • सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट
  • तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले)
  • कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन
  • लिग्नाइट  
  • मेन्थॉल डेरिवेटिव्स  
  • मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर)
  • SUV और लक्जरी कारें
  • रिवॉल्वर और पिस्तौल
  •  निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर
  • यॉट  

 

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

GST reform

Trending news

