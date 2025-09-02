GST कटौती की तैयारी से गदगद शेयर बाजार, लगातार दूसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी तेजी के साथ बढ़ा

Trending Photos
Share Market Latest Update: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में लगातार तेजी का दौर जारी है. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ खुले हैं. ग्लोबल मंच पर भारत की मजबूत छवि और दिवाली पर जीएसटी स्लैब कटौती से मिलने वाले फायदे से बाजार उत्साहित है. इस सप्ताह होने वाली दो दिवसीय जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर निवेशक उत्साहित है. उन्हें GST रिफॉर्म से बड़ी उम्मीद है.
शेयर बाजार में तेजी
सुबह 9.26 बजे तक, सेंसेक्स 90 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 80,454 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 15 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 24,640 पर पहुंच गया. ब्रॉडकैप सूचकांक, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.31 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. निफ्टी पैक में इटरनल और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल रहे, जबकि टॉप लूजर्स की लिस्ट में एशियन पेंट्स, डॉ रेड्डीज लैब्स, हिंडाल्को, मारुति सुजुकी और एक्सिस बैंक शामिल रहे.
एशिया-प्रशांत बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ क्योंकि निवेशकों ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के लीडर्स की बैठक का आकलन किया, जिसमें टैरिफ अनिश्चितता ने सेंटीमेंट को प्रभावित किया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिखर सम्मेलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को पूरी तरह से एकतरफा त्रासदी बताया. अमेरिकी बाजार सोमवार को बंद रहे. प्रोविजनल एक्सचेंज डेटा के अनुसार, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 1,429.71 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,344.93 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे. आईएएनएस