22 सितंबर से दिखेगा GST 2.0 का असर, 12% स्लैब के 99% सामान पर अब सिर्फ 5% टैक्स, वित्त मंत्री ने कहा- बढ़ेगी मांग

जीएसटी में किए गए सुधारों का असर 22 सितंबर से दिखने लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों के बाद अब 12 प्रतिशत टैक्स वाले लगभग 99 फीसदी सामान को सिर्फ 5 प्रतिशत स्लैब में लाया गया है. उनका कहना है कि यह सुधार आम लोगों की जेब पर टैक्स के बोझ को कम करेगा और मांग को बढ़ाएगा.

उन्होंने हाली ही में तमिलनाडु के चेन्नई में व्यापार एवं उद्योग संघ के एक संयुक्त सम्मेलन, जिसका शीर्षक था 'उभरते भारत के लिए कर सुधार', को संबोधित किया. जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद प्रस्तुत व्यापक जीएसटी सुधारों के लागू होने पर, देश भर में व्यापक बदलाव आने की उम्मीद है, जिसका सीधा प्रभाव भारत के 1.4 अरब नागरिकों पर पड़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें- ITR रिफंड में देरी? दो महीने बाद भी नहीं आया पैसा, ये हो सकते हैं कारण, जानें कब मिलेगा पैसा

क्या-क्या बदलेगा?

- पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% और लग्जरी सामानों के लिए एक 40% विशेष स्लैब से बदला गया है.

- “सिन सामान” जैसे तंबाकू, पान-मसाला आदि पर 40% टैक्स रहेगा, लेकिन नई दरें इन वस्तुओं पर तुरंत लागू नहीं होंगी जब तक कॉम्पेन्सेशन सीस से जुड़े ऋण और ब्याज के बोझ से नहीं निपटा जाए.

- दैनिक उपयोग की बहुत सी चीजों जैसे हेयर ऑइल, टूथपेस्ट, साबुन, बर्तन आदि का GST 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है.

- कुछ जरूरी खाद्य सामग्री जैसे UHT दूध, पनीर, छेना और ब्रेड जैसे सामान GST फ्री हो जाएंगे.

लाभ और असर

जीएसटी में ये बदलाव आम आदमी को रोजमर्रा के खर्चों में राहत दिलाएगी. क्योंकि इसके तहत बहुत सी रोजमर्रा की वस्तुओं में टैक्स कम होगा. इलेक्ट्रॉनिक्स और छोटे वाहन जैसे छोटे कार/मोटरसाइकिलों पर टैक्स कम होने से उनके दामों में गिरावट का अनुमान है. जीएसटी का सरलीकरण होगा, यानी टैक्स स्लैब कम होने से व्यापारी और सेवा प्रदाता काम करना आसान पाएंगे.

इसे भी पढ़ें- ITR Due Date 15 September: आखिरी एक दिन में लगी ITR फाइलिंग की दौड़, फॉर्म से लेकर पेनल्टी और रिफंड तक, जानिए जरूरी सवालों के जवाब

क्या बातें ध्यान में रखें

नए रेट्स लागू होने के बाद आपको पुराने दाम या पुराने टैक्स स्लैब की जानकारी वाला बिल मिल सकता है. “sin/good लग्जरी आइटम्स” के लिए 40% टैक्स कब आएगा, यह अभी पूरी तरह तय नहीं है, क्योंकि इसमें कॉम्पेन्सेशन सीस का ऋण और ब्याज का भुगतान पूरा होना है.

एजेंसी