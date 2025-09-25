Advertisement
सिर्फ GST कटौती तक ही नहीं, अभी और तोहफे का करिए इंतजार, पीएम मोदी ने दिए राहत के संकेत

GST Reform Impact: 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की अपील की और सरकार की ओर से स्लैब में बदलाव कर 22 सिंतबर से राहत दे दी गई. रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई, रसोई से लेकर घर बनाना, कपड़ा जूते, टीवी, फ्रिज, एसी, कार,बाइक सबकी कीमतें घट गई.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 25, 2025, 01:10 PM IST
GST Reform: 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने जीएसटी दरों में बड़े बदलाव की अपील की और सरकार की ओर से स्लैब में बदलाव कर 22 सिंतबर से राहत दे दी गई. रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती हो गई, रसोई से लेकर घर बनाना, कपड़ा जूते, टीवी, फ्रिज, एसी, कार,बाइक सबकी कीमतें घट गई. ये राहत यहीं तक थमने वाली नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में बदलाव के बाद भविष्य में आर्थिक मोर्चे पर बड़े सुधार की घोषणा की है.

अभी और राहत की उम्मीद 

 गुरुवार को उन्होंने कहा कि 2025 में प्रमुख सुधार किए जाएंगे. साथ ही उम्मीद जताई कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लोगों पर कर का बोझ कम होता जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 'इंटरनेशनल ट्रेड शो' का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर बनने और स्वदेशी उत्पाद बनाने और उन्हें अपनाने की अपील की.  प्रधानमंत्री ने कहा देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है, लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं. 2017 में हमने जीएसटी लाकर देश की आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में हम जीएसटी सुधार लेकर आए और फिर से आर्थिक मजबूती होंगे. जैसे-जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूती होगा, वैसे-वैसे टैक्स का बोझ कम होता जाएगा.  उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से जीएसटी रिफॉर्म का सिलसिला निरंतर चलता रहेगा.  40% तक गिरेंगे सोने के भाव? गोल्ड को लेकर आई डराने वाली चेतावनी, फटने वाला है बुलबुला, आज सस्ता हुआ सोना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. 2014 के पहले जो लोग सरकार चला रहे थे, उनकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं. सच्चाई यह है कि कांग्रेस सरकार में टैक्स की लूट मची हुई थी। लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी.  उन्होंने आरोप लगाए कि 2014 से पहले देश के आम नागरिकों को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था. यह हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है और महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी और बचत दोनों बढ़ाई हैं. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स माफ था. आज 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री है.  उन्होंने कहा कि नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देशवासियों के ढाई लाख करोड़ रुपए बचेंगे. इसलिए देश आज गर्व के साथ जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है.  

इस दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने विदेशी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया. उन्होंने कहा, आज भारत के पास रिफॉर्म की स्ट्रॉन्ग बिल पावर है. हमारे पास डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. पॉलिसी प्रिटेक्टिविलिटी भी है. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के पास बहुत बड़ी युवा और स्किल्ड वर्कफोर्स है.  ये सारी बातें दुनिया के किसी देश में नहीं हैं. भारत में हर चीज मौजूद है.  उन्होंने कहा दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर और कंपनी अगर अपनी ग्रोथ को नए पंख लगाना चाहता है तो भारत में निवेश सबसे किफायती डील है. सभी के लिए भारत में निवेश करना, यूपी में निवेश करना विन-विन सिचुएशन है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हम सभी के प्रयास से 'विकसित भारत' और 'विकसित यूपी' बनाएंगे. आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

GST reform

