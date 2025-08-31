 GST रिफॉर्म से लेकर GDP तक...ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते शेयर बाजार की चाल
बिजनेस

GST रिफॉर्म से लेकर GDP तक...ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते शेयर बाजार की चाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाकर उसे बड़ा झटका दिया. इस खबर ने बीते हफ्ते सरकार पर भारी दवाब बनाकर रखा है. शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बिकवाली बनी रही और दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 31, 2025, 03:48 PM IST
GST रिफॉर्म से लेकर GDP तक...ये फैक्टर्स तय करेंगे अगले हफ्ते शेयर बाजार की चाल

Share Market Outlook: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाकर उसे बड़ा झटका दिया. इस खबर ने बीते हफ्ते सरकार पर भारी दवाब बनाकर रखा है. शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बिकवाली बनी रही और दोनों ही गिरावट के साथ बंद हुए. टैरिफ चिंताओं ने निवेशकों के उत्साह को कम कर दिया है. अब आने वाले हफ्ते में शेयर बाजार की चाल कैसी रहेगी ये देखना होगा. 

शेयर बाजार की चाल   
 
भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम होने वाला है. आने वाले हफ्ते में जीएसटी परिषद की बैठक, ऑटो सेल्स और जीएसटी के आंकड़े और अमेरिकी टैरिफ जैसे फैक्टर्स शेयर बाजार की चाल निर्धारित करेंगे. टैक्स को कम करने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक 3-4 सितंबर के बीच प्रस्तावित है. उम्मीद है कि जीएसटी दरों में कटौती से मांग में तेजी और अर्थव्यवस्था को सकारात्क बूस्ट मिलेगा.  इसके साथ ही ऑटो सेल्स का डेटा सोमवार से आना शुरू हो जाएगा, इससे जानकारी मिलती है कि अर्थव्यवस्था कैसे प्रदर्शन कर रही है। माना जाता है कि जब गाड़ियों की बिक्री ज्यादा होती है, तो अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है.  ITR फाइलिंग से लेकर चांदी के गहनों की हॉलमार्किंग तक....1 सितंबर से बदल जाएगा बहुत कुछ

 

GDP के आंकड़े

वहीं, शुक्रवार को जारी हुए पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों पर शेयर बाजार सोमवार को प्रतिक्रिया दे सकता है. वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है, जो कि अनुमान से अधिक है. वैश्विक स्तर पर अमेरिकी फेड की ओर से रेट कट को लेकर आया कोई भी बयान काफी अहम होगा.  इससे बाजार पर असर हो सकता है. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च हेड विनोद नायर ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है, जो कि वैश्विक उतार-चढ़ाव के खिलाफ देश की जीडीपी को एक बफर जोन प्रदान कर रहा है.  टैरिफ का समाधान बाजार के सेंटीमेंट को अच्छा कर सकता है. हालांकि, 25 प्रतिशत टैरिफ लगे रहने की संभावना है.  

उन्होंने आगे कहा कि निवेशक आगामी घरेलू और अमेरिकी मैक्रो डेटा पर भी कड़ी नजर रखेंगे, जिसमें पीएमआई प्रिंट, बेरोजगारी दावे, पेरोल और बेरोजगारी के आंकड़े शामिल हैं. बीते हफ्ते भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुए थे. इस दौरान निफ्टी 443.25 अंक या 1.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,426.85 और सेंसेक्स 1,497.20 या 1.84 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 79,809.65 पर था.  आईएएनएस

 

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

;