आम आदमी की बल्ले-बल्ले...जीएसटी सुधार से हाथ में बचेगा पैसा, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट: इंडस्ट्री बॉडी

देश की टॉप इंडस्ट्री बॉडी ने गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी में किए गए सुधार की तारीफ की. जीएसटी स्लैब को चार से घटाकर दो करने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला खासकर आम आदमी के लिए काफी राहत भरा है क्योंकि इससे उनकी जेब में पहले की तुलना में अधिक पैसा बचेगा.

पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के अध्यक्ष हेमन्त जैन ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से कहा कि नए जीएसटी सुधार के साथ सरकार ने फेस्टिव सीजन में आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा देकर उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर के लिए जीएसटी सुधार एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा. व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को घटाकर जीरो कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा.

आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी कदम

देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन 'आत्मनिर्भर भारत' को लेकर जीएसटी सुधार काफी महत्वपूर्ण हैं. ट्रंप टैरिफ के बाद इकोनॉमी को लेकर कुछ नई परेशानियां खड़ी हुई थीं. कई सारे सेक्टर पर इसका प्रभाव देखा जा रहा था. क्योंकि अमेरिका भारत का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है. हालांकि, नए जीएसटी सुधार से भारत की ग्रोथ स्टोरी बढ़ेगी. एक यंग और डायनामिक इकोनॉमी के रूप में हमारे काम की गति और तेज हो जाएगी. जीएसटी को लेकर नए सुधारों के साथ इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा.

बैलेंस जीएसटी

जैन ने कहा कि जीएसटी सुधार का शेयर बाजार पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा. सरकार ने आम आदमी के लिए बहुत सी वस्तुओं का सस्ता कर दिया है. लेकिन लग्जरी आइटम्स यानी वे वस्तुएं जो आम आदमी की जरूरत से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें महंगा कर जीएसटी को बैलेंस करना भी जरूरी था. ट्रंप टैरिफ की वजह से छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा परेशानी में थे, ऐसे में जीएसटी सुधार छोटे व्यापारियों, एमएसएमई के लिए राहत भरे हैं. साथ ही, ग्रामीण भारत में मांग को लेकर तेजी आएगी. नए जीएसटी सुधार ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देंगे और टैक्स स्ट्रक्चर में भी सुधार होगा.

कोल्ड चेन में निवेश बढ़ेगा

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के (एसोचैम) के महासचिव मनीष सिंघल ने आईएएनएस से कहा, "यह आम आदमी के लिए काफी राहत भरा फैसला है. वस्तुओं के दाम घटने से आम आदमी अपना उपभोग बढ़ाएगा, उपभोग बढ़ने से इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ेगा. उत्पादन बढ़ने से निवेश भी बढ़ेगा और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी बढ़ेगा. साथ ही कोल्ड चेन में निवेश बढ़ेगा. सरकार ने ट्रक से लेकर ट्रैक्टर तक के जीएसटी रेट में कटौती की है, इसका समग्र रूप से एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा". इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए जीसएटी सुधारों से इंश्योरेंस लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी. आम आदमी अब अपनी फाइनेंशिल सिक्योरिटी को बढ़ाने पर ध्यान देगा. यह केंद्र सरकार का एक सराहनीय कदम है.

