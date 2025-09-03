एक क्लिक में देखिए GST काउंसिल की मीटिंग का निचोड़, बड़े फैसले में आपको कितना होगा फायदा?

Next Gen GST Reforms: नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे.
Trending Photos
GST Reforms: नई दिल्ली में बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया, जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है. पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा.
|सामान
|पहले
|अब
|हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, टूथब्रश, शेविंग क्रीम
|18%
|5%
|मक्खन, चीज़, डेयरी स्प्रेड
|12%
|5%
|पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिक्सचर
|12%
|5%
|बर्तन
|12%
|5%
|बच्चों के नैपकिन, डायपर्स
|18%
|5%
|सिलाई मशीन व पार्ट्स
|12%
|5%
|सामान
|पहले
|अब
|ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स
|18%
|5%
|ट्रैक्टर
|12%
|5%
|बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
|18%
|5%
|ड्रिप इरिगेशन सिस्टम व स्प्रिंकलर
|18%
|5%
|कृषि वानिकी मशीनें (हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग)
|12%
|5%
|सामान
|पहले
|अब
|हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस
|18%
|Nil
|थर्मामीटर
|12%
|5%
|मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन
|12%
|5%
|डायग्नॉस्टिक किट व रीएजेंट
|12%
|5%
|टेस्ट स्ट्रिप्स
|12%
|5%
|चश्मा (Spectacles)
|12%
|5%
|वाहन
|पहले
|अब
|पेट्रोल/डीज़ल हाइब्रिड कारें (1500cc तक व 4000mm लंबाई तक)
|28%
|18%
|डीज़ल हाइब्रिड कारें (1500cc से ऊपर व 4000mm+)
|28%
|18%
|तीन पहिया वाहन
|28%
|18%
|मोटरसाइकिल (350cc तक)
|28%
|18%
|ट्रांसपोर्ट वाहन (गुड्स कैरियर)
|28%
|18%
|सामान
|पहले
|अब
|नक्शे, ग्लोब
|12%
|Nil
|पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स
|12%
|Nil
|कॉपियां व एक्सरसाइज़ बुक्स
|12%
|Nil
|रबर (Eraser)
|12%
|Nil
|सामान
|पहले
|अब
|ए.सी.
|28%
|18%
|टीवी (32 इंच तक)
|28%
|18%
|मॉनिटर व प्रोजेक्टर
|28%
|18%
|डिश वॉशिंग मशीन
|28%
|18%
वित्त मंत्री ने PM मोदी और राज्यों को कहा धन्यवाद
निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने जीएसटी में सुधार करने की बात कही थी. जीएसटी में सुधार के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने समर्थन दिया. समय की मांग को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रियों ने सपोर्ट किया, इसके लिए उनका भी धन्यवाद.
उन्होंने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी को ध्यान में रखकर किए गए हैं. आम आदमी के दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले हर टैक्स की कड़ी समीक्षा की गई है और ज्यादातर मामलों में दरों में भारी कमी आई है. श्रम प्रधान उद्योगों को अच्छा समर्थन दिया गया है. किसानों और कृषि क्षेत्र के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को भी लाभ होगा. अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों को प्रमुखता दी जाएगी.