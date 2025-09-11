GST सुधार से कम होगी महंगाई! खपत में भी एक लाख करोड़ रुपये का इजाफा होने की उम्‍मीद
GST सुधार से कम होगी महंगाई! खपत में भी एक लाख करोड़ रुपये का इजाफा होने की उम्‍मीद

GST Reforms: बैंक ने रिपोर्ट में यह भी कहा क‍ि हमारा अनुमान है कि उपभोग में 70,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये का नेट प्रॉफ‍िट होगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.2-0.3 प्रतिशत है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 11, 2025, 11:01 PM IST
GST सुधार से कम होगी महंगाई! खपत में भी एक लाख करोड़ रुपये का इजाफा होने की उम्‍मीद

GST Reforms Update: हाल‍िया रिपोर्ट के अनुसार देश के जीएसटी सुधारों से महंगाई दर में 75 बेस‍िस प्‍वाइंट तक की कमी आ सकती है. इसके अलावा कंज्‍मपशन एक्‍सपेंडीचर में एक लाख करोड़ रुपये तक का इजाफा हो सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की रिसर्च विंग की रिपोर्ट में कहा गया क‍ि सीपीआई पर इसका असर लगभग 55-75 बेस प्‍वाइंट तक रहने की उम्मीद है. इसलिए हम हेडलाइन सीपीआई के अपने मौजूदा अनुमान को 3.5 प्रतिशत के अपने पिछले अनुमान से घटाकर 3.1 प्रतिशत कर रहे हैं.

टैक्‍स दरें करीब 10-11 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी

जानकारों का कहना है कि जीएसटी सुधारों से प्रभावी टैक्‍स दरें करीब 10-11 प्रतिशत तक कम हो जाएंगी. बयान में कहा गया क‍ि हमारा अनुमान है कि टैक्‍सेबल कंज्‍मपशन ग्रुप 150-160 लाख करोड़ रुपये का होगा. हर हेड में जीएसटी कलेक्‍शन का नया रेश्‍यो मिलने के बाद यह राशि और ज्‍यादा बढ़ सकती है.' बैंक ने रिपोर्ट में यह भी कहा क‍ि हमारा अनुमान है कि उपभोग में 70,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये का नेट प्रॉफ‍िट होगा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.2-0.3 प्रतिशत है.

यह भी पढ़ें: लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस पर GST खत्म, अब क्या-क्या बदलेगा, आपको कितना फायदा, बीमा कंपनियों को फैसले से क्या मिला?

सीधा फायदा प्राइवेट कंज्‍मपशन को होगा
सरकार ने रेवेन्‍यू पर 48,000 करोड़ रुपये का असर आंका है. हालांकि, बैंक ने कहा कि इसका सीधा फायदा प्राइवेट कंज्‍मपशन को होगा. हालांकि, कम अप्रत्यक्ष कर दरें महंगाई को कम करेंगी की धारणा के आधार पर हमें करीब 20,000-50,000 करोड़ रुपये का फायदा होने की उम्मीद है. बैंक ने अनुमान लगाया कि अगले छह महीनों में खाद्य महंगाई दर में 25-35 बेस प्‍वाइंट की गिरावट आएगी, क्योंकि मक्खन और वनस्पति की कीमतों में गिरावट के कारण प्रीपेयर्ड मील्स, तेल, ब्रेड और नूडल्स सस्ते हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: GST बनेगा हथियार, अब ट्रंप देखेंगे 'डेड इकॉनमी' की रफ्तार, PM मोदी के ₹48000 करोड़ के तोहफे से क्या-क्या बदलेगा?

महंगाई दर में 30-40 बेस‍िस प्‍वाइंट की कमी आने की उम्‍मीद
साबुन, टूथपेस्ट, घरेलू उपकरणों और दवाओं पर कम दरों के कारण कोर महंगाई दर में 30-40 आधार अंकों की कमी आ सकती है. कम दरों से मक्खन, जैम, जेली, शहद और जूस जैसी नॉन-ड्यूरेब ते उत्पादन में भी तेजी आने की उम्मीद है. साथ ही, त्योहारी सीजन से पहले ऋण की मांग में भी वृद्धि होने की उम्मीद है. बैंक ने कहा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) ग्रोथ को घरेलू मांग से अहम सपोर्ट मिल सकता है. 

