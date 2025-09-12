GST Reforms 2025: तीसरे टर्म में GST के 'कोर्स करेक्शन' से कितनी बदलेगी भारत की आर्थिक सेहत? 9 प्वाइंट में जानें

New Tax Slabs Benefits: पितृ पक्ष बीतने के तुरंत बाद और नवरात्र के पहले दिन यानी 22 सितंबर, 2025 से लागू होने वाले जीएसटी सुधार का लंबे समय से इंतजार हो रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए फैसले को देश के आर्थिक इतिहास और भविष्य के रोडमैप के लिहाज से एक अहम मोड़ कहा जा सकता है. इस बैठक में घोषित अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार न केवल टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि यह फैसला दीपावली से पहले देश की 140 करोड़ जनता के लिए राहत और समृद्धि का त्योहार भी कहा जा रहा है. इसे एक तरह से मोदी सरकार का 'कोर्स करेक्शन' भी माना जा रहा है. यह पहली बार है कि विपक्षी दल भी आदतन इस फैसले के विरोध की जगह इसका स्वागत कर रहे हैं और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं.

PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से दिए भाषण में इन क्रांतिकारी सुधारों की झलक दी थी, लेकिन इसे इतनी जल्दी अमली जामा पहनाया जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था. जीएसटी में इन सुधारों को अमल में लाने से पहले केंद्र सरकार ने दावा किया है कि यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक दिशा है जो देश को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को साकार करने की ओर ले जा रही है. आर्थिक विशेषज्ञों ने भी इन दावों के साथ सहमति के संकेत दिए हैं. आइए, जानते हैं कि जीएसटी में सुधार से आर्थिक जगत में उसका कैसा प्रभाव हो सकता है?

टैक्स सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव

मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म के दौरान साल 2017 में जीएसटी लागू किए जाने के बाद पहली बार इसमें बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं. पुराने और जटिल टैक्स स्लैब सिस्टम को आसान बनाकर अब इसे एक 2-स्लैब मॉडल में लाया गया है. इसके तहत आवश्यक वस्तुओं पर 5%, सामान्य वस्तुएं और सेवाएं पर 18% और केवल लग्जरी और नुकसानदेह वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाया गया है. इस नए सुधार ने टैक्स सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए इसे आम लोगों के लिए दोस्ताना और अधिक पारदर्शी बना दिया है.

आम लोगों के लिए सीधा फायदा

मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार को अपनी नीति और उसके मूल मंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के साथ जोड़ा है. सरकार ने अपने इसी सिद्धांत को साकार करते हुए आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अनेक वस्तुओं को टैक्स-फ्री या मिनिमम टैक्स स्लैब में रखा है. इन सुधारों के कारण अब दूध, चावल, आटा, दही, चाय जैसे सामान जीरो-रेटेड या 5% टैक्स पर उपलब्ध होंगे. किताबें और भारतीय रोटी जैसे सांस्कृतिक रूप से अहम उत्पाद भी टैक्स-फ्री कर दिए गए हैं. यह बदलाव सीधे और बड़े तौर पर देश के गरीब और मध्यम वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ है. इससे उनकी जीवनशैली आसान और कम खर्च वाली बनने की ओर बढ़ी है.

स्वास्थ्य सेवा को किफायती बनाने की कवायद

टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक देश के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी यह जीएसटी रिफॉर्ण बेहद जनकल्याणकारी साबित हो सकता है. क्योंकि नए बदलाव के तहत सभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को टैक्स-फ्री कर दिया गया है. इसमें जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले जीएसटी को भी जीरो कर दिया गया है. इन फैसलों से हेल्थ सर्विस को देश के हर नागरिक की पहुंच में लाने की सरकारी कवायद को संवेदनशीलता और गति दोनों मिल सकती है. इससे बीमार और तीमारदार दोनों की जेब पर इलाज और इंश्योरेंस की प्रीमियम का दबाव कम हो सकता है.

कैसे सधेगा देश के किसानों का हित

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि को सशक्त क्षेत्र बनाने और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण, उर्वरक, कीटनाशकों आदि पर जीएसटी को 5 प्रतिशत कर दिया है. इससे खेती की लागत घटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है.

घरेलू खर्च-बचत और उद्यम में महिलाओं को फायदा

देश में साधारण परिवारों के सीमित बजट को ध्यान में रखते हुए जीएसटी सुधार में साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, साइकिल, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उत्पादों को सस्ता बनाने की पहल की गई है. इसे देश भर की लाखों महिलाओं के लिए राहत की तरह देखा जा रहा है. वहीं, सरकार की ओर से MSME सेक्टर में AI-आधारित निगरानी, नियमों में सरलता और रिफंड की प्रक्रिया तेज होना अन्य उद्यमियों के साथ महिला उद्यमियों के लिए भी मददगार साबित होने वाला है. खासकर, महिलाओं के लिए आसान ऋण और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है.

युवाओं और रोजगार दोनों पर फोकस

देश भर की बहुसंख्यक आबादी यानी युवाओं की आकांक्षाओं को ताकत देने के लिए छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है. इससे पहली बार बाइक या कार खरीदने वालों की मदद हो सकती है. साथ ही, मांग में इजाफा होने से नौकरी के मौके भी बढ़ेंगे. इसे भारत की युवा जनसंख्या को आर्थिक भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है.

बुनियादी ढांचे में तेजी से भी बढ़ेगा रोजगार

भारत में तेज़ी से हो रहे बुनियादे ढांचे के विकास की गति को और बढ़ावा देने के लिए हालिया जीएसटी सुधार में सीमेंट पर लगने वाले टैक्स को 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे देश में घरों का निर्माण किफायती होगा और नई परियोजनाओं को भी गति मिलेगी. साथ ही लाखों लोगों के लिए नौकरी के नए अवसर पैदा करने वाला यह कदम 'न्यू इंडिया' के निर्माण को भी बूस्ट करने वाला होगा.

टैरिफ वार में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन

आसान जीएसटी सिस्टम से भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आई है. इससे भारतीय प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धी हुए हैं. इससे 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी योजनाओं को भी सीधा समर्थन मिलने वाला है. अमेरिका के साथ टैरिफ वार और अन्य देशों के साथ ट्रेड डील के दौर में यह भारत के कारोबारियों का सिर ऊंचा रखने में भी कारगर होगा.

विवादों के तुरंत समाधान की बड़ी पहल

जीएसटी सुधार के अनुसार दिसंबर 2025 तक जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (GSTAT) लागू किया जाएगा. यह जीएसटीएटी न सिर्फ न्याय सुनिश्चित करेगा, बल्कि टैक्सपेयर्स को भी राहत देगा. पारदर्शिता और समयबद्ध समाधान से सरकार की जवाबदेही भी बढ़ेगी, जिससे मोर्चे में सुधार दिखेगा. बिजनेस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी में नए सुधारों का मैक्रोइकॉनॉमिक प्रभाव भी बहुत पॉजिटिव हो सकता है. इससे जीडीपी में 1-1.2 फीसदी का इजाफा होने की संभावना और मुद्रास्फीति में 1 प्रतिशत से अधिक की कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि मौजूदा दौर में आर्थिक मंदी का सामना कर रही दुनिया के बीच भारत 7.8 प्रतिशत की दर से सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है.