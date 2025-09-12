जीएसटी र‍िफॉर्म से गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री को होगा फायदा
Advertisement
trendingNow12919785
Hindi Newsबिजनेस

जीएसटी र‍िफॉर्म से गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री को होगा फायदा

GST: सरकार के अनुसार ऑटो इंडस्‍ट्री मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, फाइनेंसिंग और रखरखाव के क्षेत्र में 3.5 करोड़ से ज्यादा डायरेक्‍ट और इनडायरेक्‍ट रोजगार प्रदान करता है. बढ़ती मांग से डीलरशिप, ट्रांसपोर्टेशन सर्व‍िस, लॉजिस्टिक्स और कंपोनेंट एमएसएमई में नई भर्तियां होंगी. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 12, 2025, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जीएसटी र‍िफॉर्म से गाड़ियों की मांग बढ़ेगी, ऑटो सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री को होगा फायदा

GST Reform News: जीएसटी र‍िफॉर्म से देश में गाड़ियों की मांग में इजाफा होगा. इससे ऑटो सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री जैसे टायर, बैटरी, ग्लास, स्टील, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को भी फायदा होगा. यह जानकारी सरकार की तरफ से दी गई. सरकार ने बताया कि वाहनों की बढ़ती हुई बिक्री इकोनॉमी के ल‍िए मल्टीप्लायर इफेक्‍ट पैदा करेगी. इससे एमएसएमई (MSME) की सप्लाई चेन को बूस्ट मिलेगा. सरकार की तरफ से 350 सीसी से कम की बाइक, छोटी से लग्जरी कार और 1800 सीसी से कम के ट्रैक्टर और ऑटो पार्ट्स पर टैक्स में कटौती की गई.

3.5 करोड़ से ज्यादा डायरेक्‍ट और इनडायरेक्‍ट जॉब

सरकार के अनुसार ऑटो इंडस्‍ट्री मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, फाइनेंसिंग और रखरखाव के क्षेत्र में 3.5 करोड़ से ज्यादा डायरेक्‍ट और इनडायरेक्‍ट रोजगार प्रदान करता है. बढ़ती मांग से डीलरशिप, ट्रांसपोर्टेशन सर्व‍िस, लॉजिस्टिक्स और कंपोनेंट एमएसएमई में नई भर्तियां होंगी. ड्राइवर, मैकेनिक और छोटे सर्विस गैराज जैसे इनफॉर्मल सेक्‍टर के रोजगार भी जीएसटी में कटौती से बढ़ेंगे. जीएसटी में कमी से बाइक की कीमतें कम होंगी, जिससे ये युवाओं, पेशेवरों और निम्न-मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ज्यादा सुलभ हो जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

गिग वर्कर्स की सेव‍िंग में मदद मिलने की उम्‍मीद
जीएसटी कटौती के बाद टू-व्‍हीलर वाहनों के लोन की लागत और ईएमआई में कमी के जरिये गिग वर्कर्स की सेव‍िंग में मदद मिलने और उसे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. किफायती कैटेगरी की कारें सस्ती हो जाएंगी, जिससे पहली बार कार खरीदने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू गतिशीलता का विस्तार होगा. जीएसटी में कमी से छोटे शहरों और कस्बों में बिक्री को बढ़ावा मिलेगा जहां छोटी कारों का बोलबाला है. ज्यादा बिक्री से कार डीलरशिप, सर्विस नेटवर्क, ड्राइवरों और ऑटो-फाइनेंस कंपनियों को फायदा होगा.

पहले 28 प्रतिशत तक हो रहा था ITC का उपयोग
अतिरिक्त उपकर हटाने से न केवल दरें कम हुई हैं, बल्कि कराधान भी सरल और पूर्वानुमानित हो गया है. सरकार ने कहा, '40 प्रतिशत पर भी, उपकर नहीं होने से बड़ी कारों पर प्रभावी कर कम हो जाएगा, जिससे वह महत्वाकांक्षी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत ज्‍यादा किफायती हो जाएंगी. टैक्‍स की दर को 40 प्रतिशत तक लाने और उपकर हटाने से यह भी सुन‍िश्‍च‍ित होगा कि ये इंडस्‍ट्री पूरी तरह से आईटीसी के पात्र होंगे, जबकि पहले आईटीसी का उपयोग केवल 28 प्रतिशत तक ही किया जा सकता था.'

भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर बाजारों में से एक
भारत दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर बाजारों में से एक है और जीएसटी में कटौती से घरेलू और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी. ट्रैक्टर निर्माण के लिए आवश्यक पुर्जों जैसे टायर, गियर आदि पर भी केवल 5 प्रतिशत कर लगेगा. इंजन, टायर, हाइड्रोलिक पंप और स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली सहायक एमएसएमई को अधिक उत्पादन का लाभ मिलेगा. जीएसटी में कटौती से भारत की वैश्विक ट्रैक्टर निर्माण केंद्र के रूप में स्थिति भी मजबूत होगी.

ट्रैक्टरों की बढ़ती सामर्थ्य से कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण बढ़ेगा. इससे धान, गेहूं आदि जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में सुधार होगा. ट्रक भारत की आपूर्ति श्रृंखला की रीढ़ हैं (माल ढुलाई का 65-70 प्रतिशत हिस्सा ढोते हैं). जीएसटी में कमी से ट्रकों की शुरुआती पूंजीगत लागत कम हो जाती है, जिससे प्रति टन-किमी माल ढुलाई दर कम हो जाएगी. इससे कृषि उत्पादों, सीमेंट, इस्पात, एफएमसीजी और ई-कॉमर्स डिलीवरी की आवाजाही और सस्ती हो जाएगी और मुद्रास्फीति का दबाव कम होगा. (IANS) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GST reform

Trending news

75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
Bandra High Court complex
75 कोर्टरूम, 3750 करोड़ की लागत... महल से कम नहीं नए बॉम्बे हाईकोर्ट का नया परिसर
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
Punjab Floods
ईमानदार सरकार लोगों की सेवा कर रही है, 45 दिनों में हर पीड़ित को मिलेगा मुआवजा: CM
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
Karnataka movie ticket prices
500-600 नहीं बस इतने में मिलेगा फिल्मों का टिकट, वीकेंड पर भी नहीं ढीली होगी जेब
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
Karnataka News
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली...
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
SpiceJet
स्पाइसजेट के प्लेन ने किया टेकऑफ, अचानक रनवे पर ही गिर गया टायर, जानें फिर क्या हुआ?
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
Kerala News
काटी कलाई, खाया जहर....तालाब में मिली कांग्रेस नेता की डेड बॉडी, मचा हड़कंप
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
Mohan Bhagwat
'उन्हें डर है अगर भारत मजबूत हुआ तो उनका क्या होगा, इसलिए...', टैरिफ पर बोले भागवत
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
Landslide at Vaishno Devi yatra
मां वैष्णो देवी के श्रद्धालु ध्यान दें, भूस्खलन की तबाही के बाद कब से हो रही यात्रा?
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
kangana ranaut
मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी कंगना रनौत को लगा झटका
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
health news
भारतीय अस्पतालों में भी बढ़ेगा AI का दखल, टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ने वाला है
;