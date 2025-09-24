GST कटौती के बाद महिंद्रा का शानदार ऑफर, Thar पर डेढ़ लाख और इस कार पर ढाई लाख का ड‍िस्‍काउंट
GST कटौती के बाद महिंद्रा का शानदार ऑफर, Thar पर डेढ़ लाख और इस कार पर ढाई लाख का ड‍िस्‍काउंट

GST Reform: जीएसटी कटौती के बाद कार कंपन‍ियों की तरफ से जबरदस्‍त ऑफर द‍िये जा रहे हैं. प‍िछले द‍िनों मारुत‍ि की तरफ से कीमतें कम क‍िये जाने के बाद अब मह‍िंद्रा ने ढाई लाख रुपये तक के ऑफर का ऐलान क‍िया है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:31 PM IST
GST कटौती के बाद महिंद्रा का शानदार ऑफर, Thar पर डेढ़ लाख और इस कार पर ढाई लाख का ड‍िस्‍काउंट

Mahindra XUV 3XO Price after GST Cut: 22 स‍ितंबर से लागू हुई जीएसटी कटौती का असर बाजार में देखने को म‍िल रहा है. अमूल, मदर डेयरी समेत कई एफएमसीजी कंपन‍ियों की तरफ से दाम में कटौती करने के बाद कार कंपन‍ियों के दाम में भी इसका असर देखा जा रहा है. कई कारों पर कंपन‍ियों की तरफ से एक लाख रुपये से भी ज्‍यादा की कटौती की गई है. इसके अलावा नवरात्र‍ि और फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान कंपन‍ियों की तरफ से ग्राहकों के लि‍ए शानदार ऑफर की बौछार की जा रही है.

फेस्‍ट‍िव सीजन के ल‍िए बड़ा अभियान शुरू किया

कार कंपन‍ियों की तरफ से द‍िये जा रहे ऑफर के तहत अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फेस्‍ट‍िव सीजन के ल‍िए बड़ा अभियान शुरू किया है. इसमें कंपनी ने हाल ही में हुई जीएसटी कटौती को अपने एसयूवी लाइनअप पर दी जा रही छूट से जोड़ द‍िया है. इसके बाद कंपनी की तरफ से अलग-अलग मॉडल पर शानदार छूट दी जा रही है. कंपनी अलग-अलग मॉडल के आधार पर 2.56 लाख रुपये तक की बचत का ऑफर दे रही है. नवरात्र‍ि और फेस्‍ट‍िव सीजन में कारों की बि‍क्री सबसे ज्‍यादा होती है. ऐसे में कंपन‍ियों की कोश‍िश है क‍ि इस सीजन में ग्राहकों को ज्‍यादा से ज्‍यादा आकर्ष‍ित क‍िया जा सके.

जीएसटी और फेस्‍ट‍िव ड‍िस्‍काउंट का कॉम्‍बो
मह‍िंद्रा की तरफ से ड‍िस्‍काउंट ऑफर 'एवरीवन सेड जीएसटी. वी सेड मोर' (Everyone said GST. We said More) थीम के तहत शुरू किया गया है. कंपनी का यह ऑफर शहरी और ग्रामीण दोनों मार्केट पर टारगेट‍िड है. कीमत में छूट के साथ ही महिंद्रा ने कस्‍टमर को यह भरोसा दिलाया है कि E20 फ्यूल पर चलने वाले व्‍हीकल पर वारंटी पूरी तरह से वैल‍िड रहेगी. मह‍िंद्रा की तरफ से जीएसटी और फेस्‍ट‍िव ड‍िस्‍काउंट सभी मॉडल पर द‍िया जा रहा है. आइए जानते हैं स्‍कीम के तहत म‍िलने वाला ड‍िस्‍काउंट-

> Thar Roxx: थार रॉक्स का एक्स शोरूम प्राइस 12.25 लाख रुपये से शुरू होता है. कस्‍टमर जीएसटी में छूट के साथ 1.33 लाख रुपये की सेव‍िंग कर सकते हैं. इसके अलावा कंपनी की तरफ से 20,000 रुपये का एक्‍सट्रा बेन‍िफ‍िट द‍िया जा रहा है.

> XUV700: एक्‍सयूवी 700 का एक्स-शोरूम प्राइस 13.66 लाख रुपये से शुरू होता है. इसमें 1.43 लाख रुपये तक की जीएसटी सेव‍िंग और 81,000 रुपये का एक्‍सट्रा बेन‍िफ‍िट म‍िल रहा है.

> Bolero Neo: बोलेरो नियो का शुरुआती एक्‍स शोरूम प्राइस 8.92 लाख रुपये से शुरू होता है. इसमें 1.27 लाख रुपये तक की जीएसटी सेव‍िंग और 1.29 लाख का एक्‍सट्रा बेन‍िफ‍िट म‍िल रहा है.

मॉडल और वेर‍िएंट पर ड‍िपेंड करेगा ऑफर
महिंद्रा ने बताया कि कुल बेन‍िफ‍िट चुने गए मॉडल और वेर‍िएंट पर निर्भर करता है. यह ऑफर फेस्‍ट‍िव सीजन में अपनी एसयूवी को ज्‍यादा आकर्षक बनाने के लिए तैयार किया गया है. महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से कहा गया क‍ि E20 फ्यूल पर चलने वाले वाहनों पर भी उनकी वारंटी से जुड़ी सभी शर्तें लागू होंगी. कंपनी ने कस्‍टमर और डीलर्स के ल‍िए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पुराने मॉडल भी ऑफ‍िश‍ियल वारंटी के तहत कवर होंगे.

महिंद्रा ने बताया क‍ि 1 अप्रैल, 2025 के बाद न‍िर्म‍ित सभी वाहनों को स्‍पेशली E20 फ्यूल के लिए कैल‍िब्रेट (calibrated) किया गया है, ताकि उनका प्रदर्शन और फ्यूल एफ‍िश‍िएंसी बेहतर बनी रहे. कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि उनके इंजन मौजूदा पेट्रोल मानकों का पालन करते हैं और E20 ईंधन के साथ भी सुरक्षित रूप से चलाये जा सकते हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

