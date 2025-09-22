GST Price Cut: आज से लागू होंगी नई GST दरें, सस्ते-महंगे आइटम्स की पूरी लिस्ट देख लीजिए

GST Price Cut from 22nd September: आज यानी 22 सितंबर 2025 से GST की नई दरें लागू हो रही हैं. खाने-पीने की चीजें, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कई चींजे सस्ती हो रही हैं, वहीं लग्जरी सामग्री पर टैक्स बढ़ा है. देखें आज से कौन सा सामान सस्ता ओर क्या महंगा हो रहा है. इस बार नवरात्रि की शुरुआत दोहरी खुशी के साथ हो रही है. त्योहारी सीजन के आगाज के साथ ही GST दरों में बदलाव के कारण कई चीजें सस्ती हो रही हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर GST काउंसिल की ओर से GST दरों में भारी कटौती कर लोगों को महंगाई का तोहफा दिया गया. रोजमर्रा की तमाम चीजें सस्ती हो गई. खाने-पीने से लेकर रहने, पहनने, घर बनाने, पढ़ाई-लिखाई की तमाम चीजें सस्ती हो गई.
रोजमर्रा की चीजें होंगी सस्ती
अब घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, जैम, केचप, ड्राय फ्रूट्स, कॉफी और आइसक्रीम जैसी चीजों पर कम टैक्स लगेगा. इन आइटम्स के घटेंगे दाम
- UHT दूध
- मक्खन, घी, मक्खन तेल, डेयरी स्प्रेड
- पनीर (चीज़)
- छेना या पनीर
- रोटी, चपाती, खाखरा
- पास्ता, नूडल्स, कूसकूस
- पेस्ट्री, केक, बिस्कुट
- कॉर्न फ्लेक्स,
- केक, बिस्कुट, पेस्ट्री
- स्टील के बर्तन
- नमकीन, भुजिया, मिश्रण (पैकेज्ड)
- सॉस, मसाले, सीज़निंग
- चाय, कॉफी अर्क, चिकोरी
- पास्ता, नूडल्स
- जैम, जेली, मार्मलेड
- नारियल पानी (पैकेज्ड)
- गाढ़ा दूध
- टूथब्रश, डेंटल-प्लेट ब्रश
- टूथपेस्ट
- टूथ पाउडर
- टॉयलेट साबुन
- शैम्पू
- हेयर ऑयल
- शेविंग क्रीम, शेविंग लोशन, आफ्टरशेव
- नैपकिन
- पिज्जा ब्रेड
- पराठा, परोट्टा ब्रेड
- मिट्टी के बर्तन
- सिरेमिक टेबलवेयर, किचनवेयर
- सूखे मेवे
- खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकाडो, आम (सूखे)
- खट्टे फल (संतरे, मैंडरिन, ग्रेपफ्रूट, नींबू, लाइम, सूखे)
- अन्य सूखे फल और मेवा मिश्रण (इमली को छोड़कर)
- ब्राज़ील नट्स
- शुगर कन्फेक्शनरी
- चॉकलेट
- पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर्स वेयर
- कॉर्न फ्लेक्स, बुलगर गेहूं, FRK
- आइसक्रीम
- सूप और शोरबा
- टमाटर और मशरूम संरक्षित
- सिरका प्रिजर्व सब्जियां
- खमीर, बेकिंग पाउडर
- टेक्सचराइज़्ड वेजिटेबल प्रोटीन (सोया बड़ी)
- एक्सट्रूडेड नमकीन
- माल्ट अर्क, खाद्य तैयारियां
- कोकोआ मक्खन, तेल, पाउडर
- माल्ट-जौ
- सब्जी रस, अर्क
- रेफ्रिजरेटर
- वॉशिंग मशीन
- टेलीविजन सेट (सभी आकार)
- एयर-कंडीशनर
- माइक्रोवेव ओवन
- इंडक्शन कुकर, राइस कुकर, हीट
- ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर
- सिलाई मशीन
- वैक्यूम क्लीनर
- इलेक्ट्रिक इस्त्री
- हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर, इलेक्ट्रिक शेवर
- फुटवियर 2500 तक की कीमत तक
- कालीन
- बांस और धातु के फर्नीचर
- लकड़ी का फर्नीचर
- प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर
- बेंत और रतन का फर्नीचर
- कांच की चूड़ियां , कैंडल, छतरी
- हैंडक्राफ्ट हैंडबैग, पाउच, पर्स
- हैंडबैग और शॉपिंग बैग , हाथ से बने शॉल , टोपी
- पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चॉक, इरेज़र, रबर बैंड
- खिलौने जैसे ट्राइसाइकिल, स्कूटर, पेडल कार, गुड़िया
- ताश के पत्ते, शतरंज बोर्ड, कैरम बोर्ड , शैक्षिक खिलौने
- बिना कोटेड कागज और पेपरबोर्ड
- व्यक्तिगत उपयोग के लिए सभी दवाएं , डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट्स
- फीडिंग बोतलें
- सर्जिकल रबर दस्ताने
- कॉन्टैक्ट लेंस
- टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर
- सीमेंट, जूट, चावल की भूसी, जिप्सम, सिसल, बगास, कपास के डंठल
- सिरेमिक बिल्डिंग ईंटें, ब्लॉक, टाइल्स
- तबला, मृदंगम, वीणा, सितार, बांसुरी, शहनाई, ढोलक
- साइकिल
- डिशवॉशर
- मोटरसाइकिल (350cc तक)
- स्कूटर और मोपेड
- ऑटो, ई-रिक्शा
- कारें (छोटी और मध्यम आकार)
- इलेक्ट्रिक वाहन
- एंबुलेंस
- बसें और ट्रक
- टायर, ट्रैक्टर पार्ट्स
- नए न्यूमेटिक टायर
- माचिस की तीलियां
क्या-क्या होगा महंगा
- पान मसाला
- सभी स्वादयुक्त या मीठे पानी
- गैर-अल्कोहलिक पेय,कार्बोनेटेड फल पेय
- कैफीनयुक्त पेय
- पौधों पर आधारित दूध पेय
- कच्चा तंबाकू, तंबाकू अवशेष
- सिगार, चेरोट, सिगरिलोस, सिगरेट
- तंबाकू/निकोटीन उत्पाद (बिना दहन के लिए साँस लेने वाले)
- कोयला, ब्रिकेट्स, कोयले से बने ठोस ईंधन
- लिग्नाइट
- मेन्थॉल डेरिवेटिव्स
- मोटरसाइकिल (350cc से ऊपर)
- SUV और लक्जरी कारें
- रिवॉल्वर और पिस्तौल
- निजी जेट, बिजनेस विमान, हेलीकॉप्टर
- यॉट