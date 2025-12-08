Advertisement
GST दरों में बदलाव का असर, ऑटो सेक्टर को मिला बूस्ट, सेल 2.14 प्रतिशत बढ़ी

फेस्टिव सीजन भले ही खत्म हो गया हो , लेकिन जीएसटी दरों में बदलाव की वजह से वाहनों की सेल में बढ़ोतरी जारी रही. नवंबर में भी ऑटो सेल में 2.14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Dec 08, 2025
GST दरों में बदलाव का असर, ऑटो सेक्टर को मिला बूस्ट, सेल 2.14 प्रतिशत बढ़ी

Auto Sector: फेस्टिव सीजन भले ही खत्म हो गया हो , लेकिन जीएसटी दरों में बदलाव की वजह से वाहनों की सेल में बढ़ोतरी जारी रही. नवंबर में भी ऑटो सेल में 2.14 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई. ताजा आंकड़ों के मुताबिक ऑटो सेल में सालाना आधार 2.14 प्रतिशत बढ़कर 33,00,832 यूनिट हो गई

 फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, भारत की ऑटो रिटेल इंडस्ट्री ने इस वर्ष नवंबर में स्थिर वृद्धि दर्ज करवाई, जिसमें सालाना आधार पर वाहनों की बिक्री 2.14 प्रतिशत बढ़कर 33,00,832 यूनिट हो गई. फेस्टिव सीजन के बाद भी मांग स्थिर बनी रही. जबकि जीएसटी 2.0 सुधार के चलते वाहनों की कीमतों में आई कमी के चलते ग्राहक डीलरशिप के ओर आकर्षित बने रहे.  

बेहतर मॉडल की उपलब्धता और कॉम्पैक्ट एसयूवी की मजबूत मांग की वजह से यात्री वाहनों की बिक्री में सकारात्मक संकेत मिले. यात्री वाहनों के लिए इंवेट्री लेवल पिछले महीने के 53–55 दिन से सुधरकर 44–46 दिन हो गया, जो ग्राहकों की बढ़ते उत्साह को दर्शाता है. मारुति सुजुकी ने 39.4 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ अपनी लीडरशिप बनाए रखी, जिसके बाद 13.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ महिंद्रा और 13.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ टाटा मोटर्स का स्थान रहा. 

टू-व्हीलर की बिक्री में गिरावट

इससे अलग नवंबर में टू-व्हीलर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, जो कि मासिक आधार पर 19.16 प्रतिशत की गिरावट के बाद 25.46 लाख यूनिट रह गई. सालाना आधार पर यह गिरावट 3.10 प्रतिशत थी. फाडा के अध्यक्ष सीएस विग्नेश्वर ने कहा कि नवंबर में गिरावट दर्ज की गई क्योंकि फेस्टिव सीजन की वजह से ग्राहकों ने इससे पहले महीने अक्टूबर में ही खरीदारी कर ली थी. 

थ्री-व्हीलर की बिक्री इस महीने मजबूत 

उन्होंने आगे कहा कि क्रॉप पेमेंट में देरी और पॉपुलर मॉडल की असमान सप्लाई ने प्रदर्शन को प्रभावित किया. हालांकि, शादी के सीजन और जीएसटी की दरों में बदलाव के कारण डीलर्स को अभी भी ग्राहकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है. थ्री-व्हीलर की बिक्री इस महीने मजबूत रही, जो कि मासिक आधार पर 3.42 प्रतिशत बढ़कर 1.33 लाख यूनिट के आंकड़े तक पहुंच गई। इस कैटगरी में सालाना आधार पर 23.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे ई-रिक्शा और ई-कार्ट की बढ़ती मांग से समर्थन मिला. 

इस वर्ष नवंबर में कमर्शियल व्हीकल की बिक्री मिली-जुली रही. जहां एक ओर लाइट और मीडियम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में गिरावट दर्ज की गई , वहीं हेवी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री इस रुझान के उलट रही. इस महीने हेवी कमर्शियल व्हीकल की बिक्री मासिक आधार पर 3.28 प्रतिशत बढ़कर 28,659 यूनिट हो गई। सालाना आधार पर यह 17.61 प्रतिशत की बढ़त थी.आईएएनएस

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

Auto

