घर के किचन से लेकर इंश्योरेंस तक होंगे सस्ते, पर शौक पर 40% टैक्स; GST में क्या-क्या बदलने वाला है?

इस दिवाली घर का बजट सच में हल्का होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो ऐलान किया, वह सीधे तौर पर आपके रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित करेगा. अब रसोई का सामान, इंश्योरेंस प्रीमियम, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कई सर्विसेज पर कम टैक्स देना पड़ सकता है. लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल में महंगे शौक, लक्जरी प्रोडक्ट्स या सिन गुड्स शामिल हैं, तो आपकी जेब से और ज्यादा पैसा निकलेगा, क्योंकि इन पर 40% तक का टैक्स लगेगा.

दरअसल, केंद्र सरकार अगले कुछ महीनों में नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू करने जा रही है, जिसमें मौजूदा चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रखा जाएगा. साथ ही, लक्जरी और सिन गुड्स के लिए एक अलग 40% का स्पेशल स्लैब बनेगा. वित्त मंत्रालय का दावा है कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा, उपभोग बढ़ेगा और आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा.

पीएम मोदी का ‘डबल दिवाली’ वादा

लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली, मैं आपके लिए डबल दिवाली लेकर आ रहा हूं… हम GST में बड़े बदलाव ला रहे हैं, जिससे टैक्स का बोझ कम होगा और छोटे उद्योगों को भी राहत मिलेगी. वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार की योजना है कि 90% प्रोडक्ट जो अभी 28% टैक्स स्लैब में आते हैं, उन्हें 18% स्लैब में लाया जाए. वहीं, 99% प्रोडक्ट जो 12% स्लैब में हैं, उन्हें 5% में कर दिया जाएगा.

क्या होगा सस्ता?

* किचन का सामान- दाल, तेल, चीनी, पैकेज्ड फूड जैसी चीजें पहले से ही 5% या जीरो टैक्स पर हैं, लेकिन जिन वस्तुओं पर अभी 12% टैक्स है, वे 5% में आ जाएंगी.

* इंश्योरेंस और बैंकिंग सर्विसेज- प्रीमियम और कुछ फाइनेंशियल सेवाओं पर टैक्स घट सकता है.

* छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली-यूज अप्लायंसेज- मिक्सर, टोस्टर, पंखा जैसी चीजें सस्ती होंगी.

* सर्विस सेक्टर- छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए GST रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग आसान होगी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कीमतें कम हो सकती हैं.

यह भी पढ़ें- महंगाई की मार से मिलेगी राहत, बदल जाएगा GST का चेहरा, खत्म होंगे 12% और 28% के स्लैब

क्या होगा महंगा?

* लक्जरी कारें और बाइक

* महंगे ब्रांडेड कपड़े और हैंडबैग

* पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू प्रोडक्ट्स

* कुछ हाई-एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी

इन सब पर 40% का स्पेशल टैक्स स्लैब लागू होगा, जबकि तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर कुल टैक्स बोझ 88% तक रहेगा.

सिर्फ टैक्स कटौती नहीं, सिस्टम भी बदलेगा

सरकार के मुताबिक, नया GST सिस्टम सिर्फ दरों में बदलाव तक सीमित नहीं होगा. इसमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन रजिस्ट्रेशन, प्री-फिल्ड रिटर्न्स, और एक्सपोर्टर्स के लिए फास्ट-ट्रैक रिफंड शामिल होंगे.

इसके फायदे

* विवाद कम होंगे

* बिजनेस को लॉन्ग-टर्म क्लैरिटी मिलेगी

* सेक्टर-वार ग्रोथ में मदद होगी

* उपभोक्ता के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ बेहतर होगा

कब से लागू होंगे बदलाव?

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि GST काउंसिल सितंबर में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) की सिफारिशों पर चर्चा करेगी. लक्ष्य है कि ये बदलाव मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही लागू हो जाएं और दिवाली से पहले जनता को इसका लाभ मिले.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

टैक्स एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सरकार सही संतुलन रख पाती है, तो एक तरफ उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, तो दूसरी तरफ राजस्व में कमी नहीं आएगी. 5% और 18% के दो स्लैब से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आसान होगा और राज्यों के साथ विवाद घटेंगे.