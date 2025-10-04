GST On Moter Bike: 22 सितंबर से जीएसटी की नई ब्याज दरें लागू हो गई है. जीएसटी स्लैब में बदलाव कर कार से लेकर बाइक तक के दाम गिर गए हैं. 22 सितंबर, 2025 को GST की नई दरें लागू वहो गई है. जीएसटी रेट घटने से कार से लेकर टू व्हीलर की सेल्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है.

दोपहिया वाहनों की सेल में तेजी



भारत के दोपहिया वाहन निर्माताओं ने सितंबर में जीएसटी सुधार के बाद फेस्टिव सीजन की मांग के चलते बिक्री में सालाना आधार पर 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 20 लाख वाहनों के आंकड़े को पार कर गई. केंद्र सरकार ने 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर टैक्स रेट 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है.

देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी की थोक बिक्री 5 प्रतिशत बढ़कर 647,582 यूनिट हो गई, जबकि उसका पंजीकरण 19 प्रतिशत बढ़कर 323,230 इकाई हो गया.

दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) का प्रदर्शन दूसरे प्रतिस्पर्धियों के बीच सबसे कमजोर रहा. कंपनी की बिक्री 3 प्रतिशत बढ़कर 505,000 यूनिट हो गई. कंपनी ने धीमी वृद्धि के कारणों को लेकर जानकारी नहीं दी. चेन्नई स्थित टीवीएस मोटर कंपनी ने स्कूटरों की मजबूत मांग के चलते बिक्री में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 4,13,000 यूनिट बेचीं. पुणे स्थित बजाज ऑटो की बिक्री 5 प्रतिशत बढ़कर 2,73,000 यूनिट हो गई.

आयशर मोटर्स के स्वामित्व वाली रॉयल एनफील्ड ने सितंबर में बिक्री में सबसे तेज उछाल दर्ज किया, जिसकी बिक्री 43 प्रतिशत बढ़कर 1,13,000 यूनिट हो गई.

विश्लेषकों के अनुसार, खरीदारी के लिए अशुभ माने जाने वाले श्राद्ध काल के कारण महीने की शुरुआत सुस्त रही, लेकिन नवरात्रि की शुरुआत और जीएसटी में राहत के साथ अंतिम सप्ताह में मांग में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई. भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सितंबर की बिक्री के आंकड़ों में मिला-जुला रुझान देखने को मिला है, जहां दोपहिया, तिपहिया, कमर्शियल वाहनों और ट्रैक्टरों की बिक्री में अच्छी वृद्धि हुई, जबकि यात्री वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई आईएएनएस