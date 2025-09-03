घी-पनीर, TV, फ्रिज सस्ता, महंगे होने वाले सामानों की लिस्ट भी तैयार... GST बैठक के बाद कितना बदलेगा आपके घर का बजट
घी-पनीर, TV, फ्रिज सस्ता, महंगे होने वाले सामानों की लिस्ट भी तैयार... GST बैठक के बाद कितना बदलेगा आपके घर का बजट

GST Slab Cut:  हर साल आप सस्ते-महंगे सामानों की लिस्ट के लिए बजट का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. अगले दो दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सस्ते-महंगे सामानों की लिस्ट तैयार हो जाएगी. 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की शुरू हो चुकी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 03, 2025, 01:19 PM IST
GST Council Meeting Update: हर साल आप सस्ते-महंगे सामानों की लिस्ट के लिए बजट का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा. अगले दो दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सस्ते-महंगे सामानों की लिस्ट तैयार हो जाएगी. 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की शुरू हो चुकी है. इस मीटिंग में जीएसटी स्लैब में बदलाव के फैसले लिए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर जीएसटी स्लैब में बदलाव कर लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है. देश में मौजूदा 4 जीएसटी स्लैब को घटाकर 2 किया जाएगा. इस जीएसटी रिफॉर्म से कई चीजें सस्ती तो कुछ चीजें महंगी हो जाएगी.  

GST Council Meeting से क्या होगा सस्ता  ?  

सरकार  28 और 12 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब को खत्म कर कर सकती है और सिर्फ दो 5 फीसदी और 18 फीसदी स्‍लैब होंगे.  मौजूदा वक्त में 28 फीसदी वाले GST स्लैब में 30 सामान हैं तो वहीं 12 फीसदी वाले टैक्स स्लैब में 250 से अधिक चीजों को रखा गया है. इस टैक्स स्लैब के खत्म होने से इन चीजों की कीमतों में पर असर दिखेगा. जीएसटी काउंसिल 223 आइटम्स को 5 फीसदी स्लैब में और बाकी को 18 फीसदी स्लैब में रख सकती है. GST स्लैब बदलने से चीजों की कीमतें घट जाएंगी, क्यों टैक्स कम हो जाएगा.  सरकार करीब 175 वस्तुओं पर GST दरों में कटौती की तैयारी में है.  

सस्ते सामानों की लिस्ट  

जूते  , कपड़ा , दवाएं, ट्रैक्टर, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट, कॉफी जैसी चीजों पर 12 फीसदी जीएसटी को कम कर 5 फीसदी किया जा सकता है. वहीं एसी-फ्रिज, टीवी वॉशिंग मशीन, सीमेंट जैसी इलेक्ट्रिक सामानों पर जीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया जा सकता है.  बच्चों की पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजें जैसे पेंसिल, साइकिल, मैप, ग्लोब जैसी चीजों के दाम घट सकते हैं. साइकिल, छाते से लेकर हेयर पिन को 5 फीसदी वाले जीएसटी स्लैब में लाया जा सकता है. इसी तरह से  टेक्सटाइल, कारपेट, रेडीमेड गारमेंट, फुटवियर, ट्रैक्टर, टायर्स, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट सस्ती हो सकती है, इनपर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है. GST काउंसिल की बैठक, 0 टैक्स के दायरे में आ सकते हैं आपके घर के ये सामान, कीमत होगी धड़ाम

 

छोटी कारें सस्ती,  कपड़ों-जूतों के घटेंगे दाम  

सस्ते के अलावा महंगे सामानों की लिस्ट भी तैयार हो रही है. हालांकि सरकार का फोकस है कि लोगों की रोजमर्रा की चीजों को नियंत्रित किया जाए.  सरकार हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा पर जीएसटी खत्म करने की तैयारी कर रही है. वहीं छोटी कारों पर जीएसटी को 28 फीसदी से कम कर 18 फीसदी करने की तैयारी है तो  7,500 रुपये से कम किराये वाले होटल के कमरों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की जा सकती है.

इन चीजों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी  

सिन, लग्जरी और डिमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी है. सरकार उन वस्तुओं पर 40% की स्पेशल रेट लागू कर सकती है.  लग्जरी कार , शराब, पान मसाला तंबाकू, शुगर ड्रिंक्स, फास्ट फूड जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी. केमिकल वुड पल्प, गैस की माइनिंग सर्विस, बिजनेस क्लास हवाई टिकट जैसी वस्तुओं पर GST बढ़ाकर 18% किया जा सकता है.  

 

    
  

