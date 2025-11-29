Advertisement
बड़ा नुकसान! ट्रंप के टैरिफ का भारत पर दिखा असर, US को होने वाला निर्यात 28.5% गिरा

 थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने शनिवार को एक रिपोर्ट में कहा कि टैरिफ में तेजी से बढ़ोतरी की वजह से भारत के अपने सबसे बड़े विदेशी मार्केट US को होने वाले एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है.

Nov 29, 2025
GTRI Report :  पिछले 5 महीनों में अमेरिका को भारत से होने वाले एक्सपोर्ट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने शनिवार को एक रिपोर्ट में कहा कि टैरिफ में तेजी से बढ़ोतरी की वजह से भारत के अपने सबसे बड़े विदेशी मार्केट US को होने वाले एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मई और अक्टूबर 2025 के बीच शिपमेंट 28.5% गिरकर $8.83 बिलियन से $6.31 बिलियन हो गया है.

अमेरिकी एक्सपोर्ट टैरिफ की मार

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये गिरावट US टैरिफ में तेजी से बढ़ोतरी के बाद आई है. ये बढ़ोतरी 2 अप्रैल को 10% से शुरू हुई और 7 अगस्त को 25% तक बढ़ गई और अगस्त के आखिर तक 50% तक पहुँच गई थी, जिससे भारतीय सामान किसी भी US ट्रेडिंग पार्टनर की तुलना में सबसे ज़्यादा टैक्स वाले सामानों में से एक बन गए थे. इसकी तुलना में, चीन को लगभग 30% टैरिफ का सामना करना पड़ा, जबकि जापान को सिर्फ 15% का सामना करना पड़ा था. 

इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में सबसे अधिक गिरावट

स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे टैरिफ-फ्री आइटम्स का अक्टूबर में एक्सपोर्ट में 40.3% हिस्सा था. लेकिन फिर भी ये 25.8% गिरकर मई में $3.42 बिलियन से अक्टूबर में $2.54 बिलियन हो गया है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने कहा कि इसमें $881 मिलियन की कमी आयी है. 

दूसरी कैटेगरी उन प्रोडक्ट्स की है जिन पर पूरी दुनिया के सप्लायर्स के लिए बराबर टैरिफ लगाया जाता है, जैसे आयरन, स्टील, एलुमिनियम, कॉपर और ऑटो पार्ट्स. इनका एक्सपोर्ट 23.8 %गिरकर 629 मिलियन डॉलर से 480 मिलियन डॉलर रह गया है. सबसे अधिक गिरावट लेबर-इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में हुई, जहां अकेले भारत को 50% टैरिफ का सामना करना पड़ा. GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा, 'स्मार्टफोन, जो US में भारत की सबसे बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, में 36 परसेंट की गिरावट आई है.'  ये मई में $2.29 बिलियन से घटकर अक्टूबर में $1.50 बिलियन रह गया है. इसमें लगभग $790 मिलियन का नुकसान हुआ है.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

