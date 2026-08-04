/गारंटीड 50% पेंशन के बावजूद UPS को नहीं मिला रिस्पॉन्स, NPS के सिर्फ 4% सब्सक्राइबर ही जुड़े

कई विपक्ष शासित राज्यों ने NPS में योगदान देना बंद कर दिया था और इससे बाहर निकलने की मांग की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की. हालांकि, NPS से UPS में आने का विकल्प कर्मचारियों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर सका. इसी वजह से सरकार ने UPS चुनने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि सरकार ने UPS चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार के लिए NPS में वापस लौटने की सर्विस भी दी है.