/गारंटीड 50% पेंशन के बावजूद UPS को नहीं मिला रिस्पॉन्स, NPS के सिर्फ 4% सब्सक्राइबर ही जुड़े

Unified Pension Scheme : गारंटीड पेंशन की लंबे समय से उठ रही डिमांड के बावजूद केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को केंद्रीय कर्मचारियों से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. संसद में सोमवार को पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 जुलाई तक इस योजना में 1,18,195 कर्मचारी शामिल हुए हैं. इनमें नए भर्ती कर्मचारी भी शामिल हैं.
ये संख्या जून के अंत तक नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के 27.6 लाख केंद्रीय सरकारी सब्सक्राइबरों का केवल 4.3% है.
दरअसल, केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें उनके अंतिम वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिले. ये व्यवस्था पुरानी पेंशन योजना (OPS) में थी. इसे वर्ष 2004 में बंद कर नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू किया गया था. NPS में कर्मचारी और सरकार दोनों का अंशदान होता है.
कई विपक्ष शासित राज्यों ने NPS में योगदान देना बंद कर दिया था और इससे बाहर निकलने की मांग की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की. हालांकि, NPS से UPS में आने का विकल्प कर्मचारियों को ज्यादा आकर्षित नहीं कर सका. इसी वजह से सरकार ने UPS चुनने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि सरकार ने UPS चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार के लिए NPS में वापस लौटने की सर्विस भी दी है.
सरकार ने UPS के तहत कर्मचारियों को कई अतिरिक्त लाभ दिए हैं. इनमें शामिल हैं:
अंतिम वेतन का 50% तक सुनिश्चित पेंशन
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की सुविधा
सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन का लाभ
कम से कम 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कम से कम ₹10,000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन
वित्त मंत्री ने संसद में स्पष्ट किया कि फिलहाल UPS में किसी तरह का बदलाव करने या इसे किसी अन्य व्यवस्था से बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है. सरकार ने 20 जुलाई को संसद में एक अन्य सवाल के जवाब में बताया था कि UPS के तहत 25,756 सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी सब्सक्राइबर अतिरिक्त लाभ पाने के लिए एलिजिबल हैं.