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गारंटीड 50% पेंशन के बावजूद UPS को नहीं मिला रिस्पॉन्स, NPS के सिर्फ 4% सब्सक्राइबर ही जुड़े

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से सीमित प्रतिक्रिया मिली है. 19 जुलाई तक केवल 1.18 लाख कर्मचारियों ने इस योजना को चुना है. ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के कुल ग्राहकों का लगभग 4.3% है.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 04, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:48 PM IST
गारंटीड 50% पेंशन के बावजूद UPS को नहीं मिला रिस्पॉन्स, NPS के सिर्फ 4% सब्सक्राइबर ही जुड़े
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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