Guaranteed Returns: क्या है गारंटीड 8-10% रिटर्न के पीछे का सच? एक्सपर्ट ने बताई सच्चाई
Advertisement
trendingNow12912333
Hindi Newsबिजनेस

Guaranteed Returns: क्या है गारंटीड 8-10% रिटर्न के पीछे का सच? एक्सपर्ट ने बताई सच्चाई

भारत में पैसे की सेविंग करने वाले अक्सर ऐसे इंश्योरेंस प्लान की ओर आकर्षित होते हैं जो 'गारंटीड' रिटर्न का वादा करते हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 04:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Guaranteed Returns: क्या है गारंटीड 8-10% रिटर्न के पीछे का सच? एक्सपर्ट ने बताई सच्चाई

Guaranteed Returns : भारत में पैसे की सेविंग करने वाले अक्सर ऐसे इंश्योरेंस प्लान की ओर आकर्षित होते हैं जो 'गारंटीड' रिटर्न का वादा करते हैं. लेकिन क्या ये पॉलिसी वास्तव में वैसा ही रिटर्न देती हैं जैसा वे दावा करती हैं?पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट अभिषेक कुमार ने हाल ही में एक उदाहरण दिया है जो उम्मीद और वास्तविकता के बीच के अंतर को दिखाता है. अभिषेक कुमार ने लिंक्डइन पर लिखा कि बैंक मैनेजर ने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले व्यक्ति से कहा कि 8% रिटर्न की गारंटी है. हो सकता है 10% भी मिल सकता है.

वादे के पीछे के आंकड़े

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अभिषेक कुमार ने इस पॉलिसी के लिए कैलकुलेशन किया. किसी भी व्यक्ति को 8 साल तक हर साल 2 लाख रुपये का निवेश करना होगा, जो कुल मिलाकर 16 लाख रुपये होगा. ब्रोशर के मुताबिक, 30 साल बाद मैच्योरिटी पर लगभग 48 लाख रुपये मिलेंगे. पहली नजर में ये बहुत अच्छा सौदा लगता है. लेकिन जब वास्तविक रिटर्न का कैलकुलेशन होता है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (IRR) केवल 6% प्रति वर्ष होता है. कुमार ने बताया कि दावा तो 8 से 10% का किया गया था. 

fallback

निवेश पर रिटर्न कम क्यों होता है?

रिटर्न में अंतर ऐसे प्रोडक्ट्स के डिजाइन की वजह से होता है. पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अभिषेक कुमार ने बताया कि ये गारंटी असल में पूरी नहीं होती, क्योंकि कैश बोनस का अनुमान निश्चित नहीं होता है. इसके अलावा, पैसा दशकों तक फंसा रहता है, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है. जबकि मुख्य आंकड़े आमतौर पर लागत और समय के साथ पैसे की कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

जो लोग सिक्योरिटी और रिटर्न दोनों चाहते हैं अभिषेक कुमार उन्हें एक अलग तरीका अपनाने की सलाह देते हैं. कुमार बताते हैं कि इंश्योरेंस कवरेज के लिए टर्म प्लान चुनें और रिटर्न के लिए PPF या म्यूचुअल फंड में निवेश करें.

क्या ऐसी पॉलिसी हमेशा खराब होती हैं?

क्या ऐसी पॉलिसी हमेशा गारंटीड रिटर्न नहीं देती है. ऐसा जरूरी नहीं है. कुमार ने कहा कि वे ऐसे निवेशकों के लिए सही हो सकती हैं जो बहुत कम जोखिम लेना चाहते हैं और जिन्हें ज्यादा रिटर्न से अधिक स्टेबिलिटी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं जो स्टेबिलिटी पसंद करते हैं. लेकिन 8-10% गारंटी वाले दावों में न फंसें.

क्या ध्यान रखें?

कोई भी 'गारंटीड रिटर्न' प्रोडक्ट लेने से पहले एक्सपर्ट्स IRR कैलकुलेट करने और इसे म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी स्कीम जैसे दूसरे ऑप्शन से तुलना करने की सलाह देते हैं. कुमार ने कहा, 'हमेशा खुद रिटर्न कैलकुलेट करें और दूसरे ऑप्शन देखें. आकर्षक दिखने वाला आंकड़ा धोखा दे सकता है. असलियत अक्सर अलग होती है.'

About the Author
author img
Gaurav Singh

TAGS

guaranteed returns

Trending news

PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
Ganpati
Mumbai Ganpati Procession: गणपति जुलूस के दौरान हादसा, हाईटेंशन तार से 1 की मौत
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
Punjab
पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, कर सकते हैं बड़ा ऐलान; 2000 गांवों में जलप्रलय
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
NDA
उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले क्यों रद्द हो गई NDA सांसदों की डिनर पार्टी? ये थी वजह
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
Ajit Pawar controversy Amol Mitkari Anjana Krishna
एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
woman assault
महिलाओं ने ही लूट ली महिला की आबरू, सरेआम फाड़े कपड़े, पेड़ से बांधकर की बदसलूकी
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
Mansukh Mandaviya
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 'संडे ऑन साइकिल' में स्वदेशी खेलों का समर्थन किया
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
BJP-TMC MLAs clashed
'आपके मुंह में तेजाब डालकर...राख कर दूंगा', TMC विधायक की भाजपा नेता को खुली धमकी!
;