Guaranteed Returns: क्या है गारंटीड 8-10% रिटर्न के पीछे का सच? एक्सपर्ट ने बताई सच्चाई

Guaranteed Returns : भारत में पैसे की सेविंग करने वाले अक्सर ऐसे इंश्योरेंस प्लान की ओर आकर्षित होते हैं जो 'गारंटीड' रिटर्न का वादा करते हैं. लेकिन क्या ये पॉलिसी वास्तव में वैसा ही रिटर्न देती हैं जैसा वे दावा करती हैं?पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट अभिषेक कुमार ने हाल ही में एक उदाहरण दिया है जो उम्मीद और वास्तविकता के बीच के अंतर को दिखाता है. अभिषेक कुमार ने लिंक्डइन पर लिखा कि बैंक मैनेजर ने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले व्यक्ति से कहा कि 8% रिटर्न की गारंटी है. हो सकता है 10% भी मिल सकता है.

वादे के पीछे के आंकड़े

पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अभिषेक कुमार ने इस पॉलिसी के लिए कैलकुलेशन किया. किसी भी व्यक्ति को 8 साल तक हर साल 2 लाख रुपये का निवेश करना होगा, जो कुल मिलाकर 16 लाख रुपये होगा. ब्रोशर के मुताबिक, 30 साल बाद मैच्योरिटी पर लगभग 48 लाख रुपये मिलेंगे. पहली नजर में ये बहुत अच्छा सौदा लगता है. लेकिन जब वास्तविक रिटर्न का कैलकुलेशन होता है, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (IRR) केवल 6% प्रति वर्ष होता है. कुमार ने बताया कि दावा तो 8 से 10% का किया गया था.

निवेश पर रिटर्न कम क्यों होता है?

रिटर्न में अंतर ऐसे प्रोडक्ट्स के डिजाइन की वजह से होता है. पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अभिषेक कुमार ने बताया कि ये गारंटी असल में पूरी नहीं होती, क्योंकि कैश बोनस का अनुमान निश्चित नहीं होता है. इसके अलावा, पैसा दशकों तक फंसा रहता है, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है. जबकि मुख्य आंकड़े आमतौर पर लागत और समय के साथ पैसे की कीमत को नजरअंदाज कर देते हैं.

जो लोग सिक्योरिटी और रिटर्न दोनों चाहते हैं अभिषेक कुमार उन्हें एक अलग तरीका अपनाने की सलाह देते हैं. कुमार बताते हैं कि इंश्योरेंस कवरेज के लिए टर्म प्लान चुनें और रिटर्न के लिए PPF या म्यूचुअल फंड में निवेश करें.

क्या ऐसी पॉलिसी हमेशा खराब होती हैं?

क्या ऐसी पॉलिसी हमेशा गारंटीड रिटर्न नहीं देती है. ऐसा जरूरी नहीं है. कुमार ने कहा कि वे ऐसे निवेशकों के लिए सही हो सकती हैं जो बहुत कम जोखिम लेना चाहते हैं और जिन्हें ज्यादा रिटर्न से अधिक स्टेबिलिटी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि ये उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं जो स्टेबिलिटी पसंद करते हैं. लेकिन 8-10% गारंटी वाले दावों में न फंसें.

क्या ध्यान रखें?

कोई भी 'गारंटीड रिटर्न' प्रोडक्ट लेने से पहले एक्सपर्ट्स IRR कैलकुलेट करने और इसे म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट या सरकारी स्कीम जैसे दूसरे ऑप्शन से तुलना करने की सलाह देते हैं. कुमार ने कहा, 'हमेशा खुद रिटर्न कैलकुलेट करें और दूसरे ऑप्शन देखें. आकर्षक दिखने वाला आंकड़ा धोखा दे सकता है. असलियत अक्सर अलग होती है.'